Thủ môn Newcastle kiến tạo khó tin

  • Thứ tư, 22/10/2025 06:08 (GMT+7)
Người hâm mộ Newcastle được chứng kiến một trong những pha kiến tạo ngoạn mục nhất mùa giải từ thủ môn Nick Pope trong chiến thắng 3-0 trước Benfica tại Champions League rạng sáng 22/10.

Pope kiến tạo khó tin. Ảnh: Reuters.

Phút 70 trên sân St. James’ Park, sau khi quan sát thấy Harvey Barnes di chuyển với tốc độ cao bên cánh phải, Pope đã tung ra một cú ném mạnh chẳng khác gì một đường chuyền dài, đưa bóng chính xác đến vị trí của đồng đội. Nhờ đó, Barnes thoát xuống và dứt điểm đưa bóng vào lưới Benfica, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, trong khi một số cầu thủ chạy đến ăn mừng với Barnes, nhóm cầu thủ gồm Dan Burn, Sven Botman, Malik Thiaw và đội trưởng Bruno Guimaraes lại đổ dồn về phía Nick Pope để chúc mừng thủ thành này.

Trên mạng xã hội, CĐV Newcastle ca ngợi pha xử lý của Pope là “không thể tin nổi”. Dù không nổi tiếng với khả năng chuyền bóng, thủ thành người Anh đã ghi dấu ấn bằng pha ném bóng dài cho thấy sự quan sát nhạy bén.

Một tài khoản bình luận: “Pha ném bóng điên rồ!”. CĐV khác viết: “Pope kiến tạo chẳng khác nào một đường chuyền tuyệt hảo của Andrea Pirlo”. Một người hâm mộ khác nhận xét: “Món vũ khí mới của Newcastle là đây”.

Sau trận đấu, Barnes chia sẻ trên kênhTNT Sports: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Pope đã tung ra một đường chuyền tuyệt vời, và tôi chỉ cần tận dụng bản năng để dứt điểm. Đó là pha kiến tạo đẳng cấp của Pope".

Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 23 năm, Newcastle giành thắng lợi trong hai trận Champions League liên tiếp, qua đó tạm vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Duy Luân

