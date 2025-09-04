Thủ môn MU bị đội bóng thất nghiệp ghi bàn từ giữa sân

Một tiền đạo trong màu áo đội hình của PFA gồm các cầu thủ thất nghiệp khiến U21 Manchester United sững sờ với siêu phẩm từ giữa sân.

William Murdock ghi bàn từ giữa sân.

Tổ chức PFA thường lập ra đợt tập huấn tiền mùa giải để giúp những ngôi sao thất nghiệp duy trì thể lực trong khi tìm bến đỗ mới. Đợt tập huấn này bao gồm cả các trận giao hữu, trong đó có cuộc so tài với U21 Man United tại sân Carrington.

Trong trận đấu ấy, Wickham ở tuổi 32 đã tận dụng triệt để cơ hội khi tung cú dứt điểm từ gần giữa sân, đưa bóng bay qua đầu thủ môn William Murdock đang loạng choạng lùi về, làm tung lưới U21 "Quỷ đỏ" và mở tỷ số cho đội bóng của các cầu thủ tự do.

Màn trình diễn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Thậm chí, có người viết: “Ngạc nhiên là Wickham vẫn còn đang thất nghiệp” và nhiều người kêu gọi các CLB hãy ký hợp đồng với Wickham. Dù thị trường chuyển nhượng tại Anh đã đóng cửa, các CLB vẫn có thể ký hợp đồng với các cầu thủ thất nghiệp và đăng ký thi đấu cho họ.

Đây không phải lần đầu tiên Wickham ghi bàn từ cự ly xa như vậy. Năm 2022, anh từng tạo nên siêu phẩm ở FA Cup trong trận gặp South Shields.

Kể từ khi chia tay Charlton Athletic vào năm 2024, Wickham vẫn chưa tìm được CLB mới. Anh được nhớ đến nhiều nhất với quãng thời gian chơi ở Sunderland và Crystal Palace. Trong mùa giải 2013/14, anh khẳng định tên tuổi tại Sunderland khi ghi 5 bàn sau 15 lần ra sân. Wickham tiếp tục duy trì phong độ ở mùa 2014/15 với thêm 5 pha lập công nữa.

Đồng thời bàn thua từ giữa sân cũng cho thấy chất lượng đào tạo thủ môn của Manchester United quá kém. Không ngạc nhiên khi "Quỷ đỏ" rơi vào tình trạng khủng hoảng thủ môn thời gian qua. Trận đấu này cuối cùng kết thúc với tỷ số hòa 1-1.