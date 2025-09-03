Phong thái giúp Amorim giữ ghế ở MU

Jamie Carragher cho rằng Ruben Amorim vẫn còn tại vị ở Old Trafford không phải vì thành tích, mà bởi sự cuốn hút và ngoại hình giúp ông “ghi điểm” trong phòng họp báo.

Ruben Amorim đang đối mặt với rất nhiều thử thách ở MU.

Trong chương trình The Overlap Fan Debate, cựu hậu vệ Liverpool, Carragher nhận định: “Anh ta rất giỏi trước ống kính, nhưng vì không thắng nên tất cả đều khó chịu. Nếu Amorim chiến thắng, mọi người sẽ ca ngợi cá tính thú vị. Còn bây giờ, nếu không đẹp trai, có lẽ anh ta đã bị sa thải từ lâu. Kết quả thì rõ ràng quá tệ hại”.

Carragher thẳng thắn so sánh Amorim với Jose Mourinho và Brian Clough - những HLV luôn thu hút bởi phát ngôn gây chú ý, nhưng quan trọng hơn cả, họ là những người chiến thắng. “Khán giả lắng nghe Mourinho hay Clough vì họ mang lại danh hiệu. Amorim thì chưa”, Carragher chốt lại.

Thống kê phơi bày sự thật phũ phàng: Amorim mới thắng 18/46 trận dẫn dắt MU. Mùa trước, "Quỷ đỏ" kết thúc ở vị trí thứ 15 Premier League, thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League. Sang mùa này, họ thua Arsenal ngay tại Old Trafford, hòa Fulham, bị Grimsby Town - đội bóng hạng dưới - loại khỏi Carabao Cup, và chỉ thắng tân binh Burnley nhờ quả penalty phút bù giờ.

Điểm cộng lớn nhất của Amorim chính là sự thẳng thắn. Nhưng chính điều này cũng biến thành con dao hai lưỡi. Sau trận thua Grimsby, ông tuyên bố: “Cách chúng tôi nhập cuộc thật tệ hại, hoàn toàn lạc lối. Có lúc tôi ghét cầu thủ của mình, có lúc tôi yêu họ. Đôi khi muốn bỏ cuộc, đôi khi muốn gắn bó 20 năm”.

Những phát biểu bộc trực khiến dư luận chia rẽ, đặc biệt khi Amorim từng tự gọi MU dưới thời ông là “đội bóng tệ hại nhất lịch sử CLB”.

Paul Scholes, đồng nghiệp của Carragher trên The Overlap, thì quy trách nhiệm cho công tác chuyển nhượng. Theo ông, ban lãnh đạo không giải quyết các điểm yếu then chốt: MU thiếu bàn thắng, tuyến giữa ì ạch, thủ môn chưa mang lại sự an tâm. Amorim lại loay hoay giữa Casemiro, Fernandes, Mainoo và Ugarte, nhưng chưa thể tìm ra công thức ổn định.

Trước mắt, MU có hai trận đấu được coi là “bản lề” cho tương lai của Amorim. Sau đợt tập trung ĐTQG, họ sẽ hành quân tới Etihad để đá derby Manchester ngày 14/9, rồi tiếp Chelsea tại Old Trafford chỉ một tuần sau đó. Nếu kết quả tiếp tục tồi tệ, sự kiên nhẫn của INEOS cũng khó có thể kéo dài.

Amorim vẫn giữ ghế, ít nhất là nhờ sự thuyết phục trong phòng họp báo. Nhưng như Carragher mỉa mai, ở Old Trafford, “ngoại hình và sự cuốn hút” không thể thay thế những chiến thắng.