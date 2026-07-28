Thủ môn dự bị Man City tạo kỷ lục chuyển nhượng

Leeds United chuẩn bị tạo nên cột mốc lịch sử trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn James Trafford từ Manchester City.

Trafford gia nhập Leeds.

Theo The Athletic, Leeds chấp nhận chi 40 triệu bảng để đưa Trafford về thi đấu. Nếu thương vụ hoàn tất, người gác đền của Man City sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Leeds United, vượt qua mọi kỷ lục chuyển nhượng trước đó của đội chủ sân Elland Road.

Việc Leeds mạnh tay chiêu mộ thủ môn 23 tuổi cho thấy tham vọng nâng cấp đội hình nhằm hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải 2026/27. Trafford được đánh giá là một trong những người gác đền triển vọng nhất của bóng đá Anh nhờ khả năng phản xạ, chơi chân và phát động tấn công ấn tượng.

Đáng chú ý, mức phí 40 triệu bảng cũng đưa Trafford vào top 5 thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá thế giới. Xếp trên Trafford gồm Kepa Arrizabalaga (71 triệu bảng), Alisson Becker (56 triệu bảng), Gianluigi Buffon và Andre Onana (cùng 47 triệu bảng).

Trafford là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo của Man City, trước khi bị bán sang Burnley với giá 11 triệu bảng vào tháng 7/2023. Đến mùa hè năm ngoái, Man City mua lại Trafford với giá 26,6 triệu bảng, trước khi tiếp tục bán anh cho Leeds và thu về 40 triệu bảng ở hè này.

Với Leeds, đội kỳ vọng Trafford sẽ trở thành chốt chặn số một trong nhiều năm tới, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tham vọng cạnh tranh tại Premier League.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.