Thứ linh kiện đắt nhất hiện nay có độ bền đáng nể

Thanh RAM vẫn hoạt động tốt từ năm 1985 đến nay là minh chứng cho độ bền vượt trội của loại linh kiện thiết yếu này.

RAM máy tính có thể hoạt động tốt sau hàng chục năm. Ảnh: djgis/Shutterstock.

Trong thế giới linh kiện máy tính, mỗi loại đều có ngày hết hạn về mặt lý thuyết nhưng thực tế lại có nhiều khác biệt. Một thanh RAM có thể hỏng ngay trong năm đầu tiên, cũng có thể tồn tại vài chục năm, như trường hợp chiếc Macintosh 512k mà bố của tác giả Jorge Luis (BGR), mua năm 1985.

Cấu trúc bền bỉ của RAM

RAM được đặt trên các module bộ nhớ DIMM (Dual In-line Memory Module - Module bộ nhớ dòng kép). Các thanh RAM được cắm vào các cổng chuyên dụng, thường là 2 hoặc 4 khe cắm, tùy thuộc vào bo mạch chủ.

RAM không có bộ phận chuyển động, vì vậy, không giống như card đồ họa có quạt tản nhiệt, về mặt vật lý, không có bộ phận nào của RAM dễ bị hỏng hóc. Thanh RAM cũng không quá nóng khi sử dụng bình thường, nên không gặp phải vấn đề quá nhiệt như CPU. Do đó, thông thường RAM sẽ hoạt động tốt suốt thời gian tồn tại của hệ thống máy tính.

Trong điều điều kiện vận hành lý tưởng và người dùng cẩn thận, RAM có thể hoạt động bình thường hàng chục năm, nhưng có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của linh kiện thiết yếu này.

RAM máy tính hiếm khi hỏng trong điều kiện sử dụng bình thường. Ảnh: Faces Portrait/Shutterstock.

Thời gian thực sự không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến tuổi thọ của RAM mà là sự lỗi thời. Chuẩn RAM DDR6 dự kiến ra mắt năm 2027, trong khi thị trường RAM và bo mạch chủ sử dụng chuẩn DDR4, được thương mại hoá rộng rãi từ năm 2014, vẫn sôi động.

Do đó, nhiều người có thể dùng RAM đời cũ, không tương thích với các bo mạch chủ mới, dùng chuẩn DDR5 và DDR6 của tương lai. Cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu càng làm trầm trọng hoá vấn đề. Kinh phí để mua RAM đời mới là trở ngại rất lớn.

Cơn sốt RAM cũng tạo nên một hệ luỵ khác. Gần đây xuất hiện ồ ạt của RAM từ các công ty lạ lẫm. Uy tín của nhà sản xuất là một yếu tố quan trọng. Các thương hiệu lớn sử dụng linh kiện và phương pháp sản xuất chất lượng cao hơn, thường đi kèm với bảo hành nhiều năm.

Cần làm gì để tăng tuổi thọ RAM?

Tương tự các linh kiện khác trong máy tính, độ bền của RAM cũng bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng. Nếu người dùng thực hiện nhiều tác vụ ngốn bộ nhớ, đặc biệt là trên một máy tính có RAM dung lượng nhỏ, băng thông thấp và chất lượng sản xuất hạn chế, thì tuổi thọ của RAM có thể bị giảm.

Việc làm mát RAM thường không cần thiết, nhưng nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến các linh kiện, điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong một hệ thống có tản nhiệt kém.

Nếu nhiệt độ là vấn đề đáng lo ngại, người dùng cần bổ sung thêm các quạt tản nhiệt cho toàn bộ hệ thống hoặc trang bị tản nhiệt chuyên dụng cho RAM. Các thanh RAM giá rẻ trên thị trường thường không tích hợp sẵn tản nhiệt.

Trừ khi người dùng thường xuyên ép xung RAM ở điện áp không được khuyến nghị, còn lại thì hầu như không cần phải lo lắng, đặc biệt nếu mua linh kiện này từ một nhà sản xuất uy tín.

Hầu hết module RAM hiện đại có thể chịu được vài trăm nghìn chu kỳ đọc/ghi mỗi ô nhớ. Tuỳ thuộc vào cường độ sử dụng và thông số kỹ thuật của RAM, con số này tương ứng với tuổi thọ từ 10- 20 năm sử dụng liên tục.