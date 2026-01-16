Indonesia thu hồi lô sữa Nestlé nhập khẩu do lo ngại độc tố

Công ty Nestle Indonesia đã tạm thời ngừng phân phối và nhập khẩu 2 lô sữa công thức Wyeth S-26 Promil Gold pHPro 1 dành cho trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi, với số lô 51530017C2 và 51540017A1.

Theo Tempo, ông Taruna Ikrar, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM), cho biết lệnh thu hồi sữa Nestlé này được đưa ra sau cảnh báo về an toàn thực phẩm của Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm và Thức ăn Chăn nuôi của Liên minh Châu Âu (EURASFF) và Mạng lưới Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế (INFOSAN).

"Các sản phẩm đã bị thu hồi do có khả năng nhiễm độc tố cereulide trong một số nguyên liệu dầu axit arachidonic (ARA) được sử dụng trong sản xuất sữa công thức", ông Taruna cho hay.

Theo người đứng đầu BPOM, sữa công thức dành cho trẻ em do Nestle Suisse SA sản xuất tại nhà máy Konolfigen ở Thụy Sĩ cũng được nhập khẩu vào Indonesia. Ông Taruna cho biết kết quả xét nghiệm mẫu sản phẩm từ hai lô hàng bị thu hồi đều âm tính với độc tố cereulide. Tuy nhiên, BPOM khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu sản phẩm S-26 Promil Gold pHPro 1 nên ngừng sử dụng hoặc trả lại sản phẩm.

"BPOM ưu tiên nguyên tắc phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xem xét đến tính dễ bị tổn thương của người sử dụng các sản phẩm sữa công thức này (trẻ sơ sinh)", ông Taruna khẳng định.

Độc tố cereulide được cho là phát hiện trong công thức S-26 do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh. Độc tố này bền nhiệt, nghĩa là không bị phá hủy khi đun sôi hoặc nấu nướng thông thường. Tiếp xúc có thể gây ra các triệu chứng trong vòng 30 phút đến sáu giờ, bao gồm nôn mửa dữ dội, tiêu chảy và buồn ngủ bất thường.

Ông Taruna Ikrar, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM). Ảnh: Tempo.

BPOM kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, vì các nhà chức trách tiếp tục giám sát quá trình phân phối trước và sau khi đưa sản phẩm ra thị trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát thực phẩm và dược phẩm khác để đảm bảo an toàn, chất lượng và tiêu chuẩn dinh dưỡng của các sản phẩm thực phẩm đang lưu hành.

Ông Taruna khẳng định người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng sữa công thức S-26 Promil Gold pHPro 1 cho trẻ sơ sinh với các số lô khác ngoài 51530017C2 và 51540017A1.

Trong khi đó, trong tuyên bố bằng văn bản ngày 14/1, Nestle Indonesia khẳng định tất cả sản phẩm sản xuất tại Indonesia đều an toàn cho người tiêu dùng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia và quốc tế. "Điều này cũng đã được xác nhận thông qua các cuộc kiểm tra toàn diện", công ty cho biết.

Tuy nhiên, Nestle Indonesia đã tự nguyện tạm ngừng phân phối và nhập khẩu các lô hàng bị ảnh hưởng dưới sự giám sát của BPOM bất chấp kết quả xét nghiệm âm tính đối với độc tố cereulide.