Thu gần 5.000 điện thoại iPhone, OPPO 'tuồn' lậu vào Việt Nam

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 6/10, Cục Hải quan cho biết Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa chủ trì nhiều vụ bắt giữ với gần 5.000 chiếc điện thoại di động các nhãn hiệu và 2.550 giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7) và Phòng Thu thập thông tin tình báo và Giám sát hải quan trực tuyến (Phòng 2) và hải quan cửa khẩu nhiều tỉnh đã kiểm tra và bắt giữ gần 5.000 điện thoại di động các nhãn hiệu và 2.550 giày trẻ em nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ được vận chuyển trong lô hàng quá cảnh.

Cụ thể, Đội 4 phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T, phát hiện 88 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng không thể hiện xuất xứ.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này số tiền 33,3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Điện thoại iPhone bị cơ quan chức năng phát hiện nhập khẩu không đúng theo khai báo.

Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH MTV B.P.G tại hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là "Lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%".

Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện: 2.540 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng; 2.550 giày trẻ em nghi giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Adidas.

Gần đây nhất, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty CP tiếp vận và TMQT PYK tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Hàng hoá khai báo là "Quần áo bằng vải tổng hợp xuất xứ Trung Quốc, mới 100%".

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế phát hiện 2.360 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng các nhãn hiệu iPhone, OPPO, HONOR. Theo Cục Hải quan, hiện các vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xử lý theo quy định.

Bắt giữ nhiều lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam đi Mỹ

Cục Hải quan cho biết đã phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng xuất khẩu các sản phẩm như tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

13:35 9/8/2025

Đề xuất quy định mới ngăn hàng lậu 'đội lốt' vào Việt Nam

Bộ Công Thương đề xuất mỗi lô hàng tạm nhập, tái xuất chỉ được phép gia hạn tối đa 2 lần, với mỗi lần không quá 30 ngày, nếu quá thời gian này sẽ bị tiêu hủy.

18:32 14/9/2025

Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu: Phạt cửa hàng vì kinh doanh đồ nhập lậu

Cửa hàng Hương Đặng bị phạt hơn 10 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

16:51 4/9/2025

Xuân Phong/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

