Thủ đô Mỹ truy người nhập cư qua chốt giao thông

Bốn ngày sau khi ông Trump tiếp quản Sở Cảnh sát D.C., lực lượng này được phép thông báo cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan về người nhập cư không bị giam giữ, kể cả khi dừng xe kiểm tra giao thông.

Cảnh sát bắt giữ một người điều khiển phương tiện không có giấy phép tại khu phố Brightwood ngày 14/8. Ảnh: Reuters.

Bốn ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp quản Sở Cảnh sát thủ đô Washington D.C., lực lượng này đã ban hành chính sách mới cho phép thông báo cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) về những người nhập cư không bị tạm giữ, kể cả trong các trường hợp dừng xe kiểm tra giao thông, theo NBC News.

Trong sắc lệnh điều hành công bố ngày 14/8, Cảnh sát trưởng Metropolitan Pamela Smith cho biết các sĩ quan được phép “chia sẻ thông tin về những người không thuộc diện bị giam giữ của Sở Cảnh sát Đô thị Washington D.C. (MPD)” và “hỗ trợ vận chuyển nhân viên cơ quan nhập cư liên bang cùng các đối tượng bị giam giữ”.

Tuy nhiên, văn bản nhấn mạnh lực lượng “không được tra cứu cơ sở dữ liệu chỉ nhằm mục đích xác minh tình trạng nhập cư của cá nhân”.

Động thái này được xem là thay đổi lớn, bởi D.C. lâu nay theo đuổi chính sách thân thiện với người nhập cư, hạn chế hợp tác với ICE.

Đặc phái viên biên giới Tom Homan tuyên bố trên Fox News: “D.C. dưới quyền kiểm soát liên bang sẽ không còn là thành phố trú ẩn. Khi phát hiện tội phạm là người nhập cư trái phép, họ sẽ bị giao cho ICE. Không có chỗ trú ẩn nào cho mối đe dọa an toàn này”.

Chính sách mới nhanh chóng được áp dụng. Ngày 12/8, một tài xế bị cảnh sát chặn tại Quận 1 vì lái xe không có bằng lái đã bị ICE bắt giữ ngay sau đó. Tối hôm sau, hàng chục sĩ quan MPD phối hợp cùng đặc vụ ICE lập chốt kiểm tra trên phố 14 NW, dừng xe và hỏi tài xế về tình trạng nhập cư.

MPD gọi đây là “chốt kiểm tra tuân thủ an toàn giao thông”, nhưng nhiều người dân đã phản đối dữ dội, hô vang “Trả lại đường phố cho chúng tôi” và “Về nhà đi, phát xít!”.

Hiện chưa rõ đây là chỉ đạo trực tiếp từ Nhà Trắng trong khuôn khổ tiếp quản lực lượng cảnh sát, hay sáng kiến của chính quyền Thị trưởng Muriel Bowser. Cả Sở Cảnh sát lẫn văn phòng thị trưởng đều không phản hồi. Theo nguồn tin, Bowser rời D.C. hôm 14/8 để tới Martha’s Vineyard với lý do gia đình và dự kiến trở lại vào 16/8.

Tại Phòng Bầu dục cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định bước tiếp theo trong chiến dịch siết chặt luật nhập cư toàn quốc sẽ là xác định người nhập cư trái phép ngay tại các điểm dừng xe, Axios cho biết.

“Đó là bước tiến tuyệt vời nếu họ đang làm như vậy. Tôi nghĩ điều này sẽ diễn ra trên khắp đất nước. Chúng tôi muốn chặn đứng tội phạm”, ông nói.

Ông Trump còn gợi ý áp dụng biện pháp tương tự tại nhiều thành phố như Chicago, Oakland, Los Angeles, Baltimore và New York, dù các địa phương này đang ghi nhận mức giảm tội phạm bạo lực.

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư như Trung tâm Công lý Nhập cư khuyến cáo những người không có giấy tờ, nếu bị dừng xe, không nên tiết lộ tình trạng nhập cư hay quốc tịch cho cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan liên bang nào.