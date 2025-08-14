Binh sĩ xuất hiện dày đặc ở thủ đô Mỹ

Lực lượng Vệ binh Quốc gia và đặc vụ liên bang đồng loạt tăng cường hiện diện tại Washington DC từ đêm 12/8, tuần tra quanh khu National Mall và nhiều khu phố ở thủ đô của Mỹ.

Đoàn xe chở binh lính Mỹ được phân công đến Đại đội Cảnh sát Quân sự số 273, Vệ binh Quốc gia Washington, D.C., đến Quảng trường Quốc gia để tiến hành hoạt động tuần tra, ngày 12/8. Ảnh: US Army

Từ tối 12/8, lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang đã xuất hiện tại khu vực Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C., phối hợp cùng các cơ quan liên bang như Cục Điều tra liên bang (FBI), Cục Phòng chống Ma túy, Bộ An ninh Nội địa và cảnh sát địa phương tuần tra nhiều khu phố tại thủ đô nước Mỹ.

Nhà Trắng cho biết chỉ sau một đêm, chiến dịch đã bắt giữ 43 người, gấp đôi so với hôm trước, và thu giữ 7 khẩu súng trái phép.

Tổng cộng hơn 1.450 nhân viên tham gia, trong đó khoảng 30/800 binh sĩ Vệ binh đã được triển khai, số lượng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những ngày tới.

Theo nguồn tin của ABC News, binh sĩ được bố trí ngay trong đêm để sáng hôm sau người dân và du khách có thể thấy sự hiện diện đáng kể của quân đội tại khu vực bảo tàng và đài tưởng niệm.

Lục quân Mỹ cho biết nhiệm vụ của họ bao gồm hỗ trợ hậu cần, vận chuyển, công việc hành chính và duy trì sự hiện diện quanh Quảng trường Quốc gia.

Giới chức địa phương, trong đó có Thị trưởng Muriel Bowser và Tổng chưởng lý Brian Schwalb, phản đối việc liên bang tiếp quản lực lượng cảnh sát, gọi đây là hành vi “độc đoán” và cam kết bảo vệ quyền lợi, an toàn của cư dân.

Ông Trump bác bỏ chỉ trích, cho rằng “đảng Dân chủ sợ bị chỉ trích nên không làm gì”, đồng thời nhấn mạnh sẽ ngăn D.C. trở thành một bang.

Các đặc vụ liên bang, bao gồm Cảnh sát liên bang và FBI, cùng với Cảnh sát Thủ đô, tuần tra trên phố Kennedy NW tối 12/8. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phát biểu ở Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ngày 13/8, ông Trump nói muốn biến Washington D.C. thành “hình mẫu tích cực” và sẽ xin gia hạn quyền tiếp quản cảnh sát vượt quá 30 ngày.

Hiện luật chỉ cho phép tổng thống tạm thời tiếp quản Sở Cảnh sát D.C. trong vòng một tháng, trừ khi được Quốc hội chấp thuận gia hạn.

Ông Trump ám chỉ sẽ áp dụng các thay đổi luật hình sự ở D.C. cho những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo khác như New York, Chicago và Los Angeles.

Tổng thống không loại trừ khả năng tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để bỏ qua Quốc hội nếu dự luật gia hạn bị chặn ở Thượng viện, nơi đảng Dân chủ nắm quyền phủ quyết.

Một số chuyên gia pháp lý nghi ngờ cơ sở pháp lý cho động thái này, cho rằng Đạo luật Tự quản không cho phép tổng thống tự ý gia hạn.

Washington D.C. là thành phố thứ hai ông Trump đưa Vệ binh Quốc gia tới kể từ khi nhậm chức tháng 1, sau Los Angeles hồi tháng 6, nơi Thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia được điều động trấn áp biểu tình phản đối chiến dịch trục xuất nhập cư.