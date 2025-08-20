Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thót tim cảnh barie tự động mở toang lúc tàu hỏa lao tới

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:05 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua phường Nam Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị, người đi đường hú vía lúc barie tự động bất ngờ nâng lên thì đoàn tàu hỏa lao đến với tốc độ cao.

Khoảnh khắc barie tự động mở ra khi tàu hỏa chạy qua Sáng 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở lúc tàu hỏa chạy qua.

Sáng 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở lúc tàu hỏa chạy qua khiến nhiều người thót tim, hú vía.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 55 phút đêm 19/8, tại điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Khiếu ở phường Nam Đông Hà và đường sắt.

barie tau hoa tu mo anh 1

Barie tự động hạ xuống để báo hiệu có tàu sắp đến. Ảnh cắt từ clip.

Vào thời điểm trên, hệ thống gác chắn tự động tại điểm giao cắt này đã hạ xuống để báo hiệu có tàu sắp đến. Song khi các phương tiện đang dừng chờ thì hai thanh chắn bất ngờ được nâng lên.

Ngay sau đó, một đoàn tàu khách chạy theo hướng Bắc - Nam lao tới với tốc độ cao trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của nhiều người.

barie tau hoa tu mo anh 2

Barie tự động mở ra thì bất ngờ đoàn tàu lao đến. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều người bày tỏ lo lắng trước sự vận hành thiếu an toàn của hệ thống cảnh báo tự động này. Anh C., người chia sẻ đoạn clip nêu trên, cho hay đã đăng đoạn video để mọi người chú ý, cảnh giác. Theo anh, việc gác chắn tàu hỏa tự động nâng lên khi tàu chưa chạy qua cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác gì một cái bẫy giữa đường.

Lãnh đạo UBND phường Nam Đông Hà cho biết đã nhận được thông tin sự việc và đang yêu cầu lực lượng phối hợp để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Tàu hỏa tông chết người đàn ông đứng giữa đường ray ở Lâm Đồng

Cần chắn barie đã hạ xuống, tàu kéo còi nhiều lần nhưng người đàn ông vẫn đi bộ đến giữa đường sắt rồi dừng lại dẫn đến tai nạn thương tâm.

06:42 9/7/2025

Cô gái bị tàu hỏa húc văng khi đi bộ qua đường ray

Một người phụ nữ trong lúc đi tập thể dục buổi sáng đã bị tàu hỏa hất văng khi người này đang đi vượt qua đường ray.

17:16 14/5/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

