Thông tin xấu với Apple

Apple dường như có kế hoạch cắt giảm mạnh sản lượng iPhone Air do doanh số thấp, dù các mẫu iPhone 17 khác vẫn ghi nhận mức bán ra vượt kỳ vọng.

iPhone Air có thể bị ngưng sản xuất trong tháng 11 tới. Ảnh: Bloomberg.

Gần đây, hoạt động từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang điều chỉnh mạnh kế hoạch sản xuất mẫu iPhone Air sau khi thiết bị có doanh số thấp hơn kỳ vọng. Dù tổng sản lượng dòng iPhone 17 vẫn được giữ ổn định trong khoảng 85-90 triệu chiếc, mẫu iPhone mỏng nhẹ đã bị cắt giảm “gần mức ngừng sản xuất”.

Theo nhà phân tích từ Mizuho Securities, Apple sẽ giảm khoảng 1 triệu đơn vị dành cho iPhone Air trong năm nay, đồng thời nâng mục tiêu sản lượng cho các mẫu tiêu chuẩn và Pro của iPhone 17. Cụ thể, iPhone 17 mẫu cơ bản được bổ sung thêm khoảng 2 triệu chiếc, iPhone 17 Pro thêm khoảng 1 triệu và iPhone 17 Pro Max tăng khoảng 4 triệu chiếc.

Báo cáo cho biết, iPhone Air ban đầu được dự đoán chiếm khoảng 10-15% tổng đơn đặt hàng cho dòng iPhone 17. Nhưng từ tháng 11 tới, khối lượng thực tế sẽ bị “giảm đáng kể”.

Một trong những lý do được các trang công nghệ nêu ra là mẫu iPhone Air có thiết kế rất mỏng và nhẹ, nhưng lại chịu thiệt về thời lượng pin cũng như chỉ sở hữu camera đơn so với các mẫu Pro. Điều này đã hạn chế khả năng thu hút người dùng tại các thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Ngược lại, dòng iPhone 17 tổng thể lại có khởi đầu rất ấn tượng. Dữ liệu từ thị trường Mỹ và Trung Quốc cho thấy dòng iPhone mới này đã vượt thế hệ trước khoảng 14% trong 10 ngày đầu ra mắt, trong đó mẫu tiêu chuẩn tăng khoảng 31% so với iPhone 16, còn mẫu Pro/Pro Max tăng khoảng 12%.

Việc Táo khuyết quay trọng tâm về các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro thay vì tiếp tục đầu tư mạnh vào iPhone Air là động thái chiến lược. Trong đó, ông lớn công nghệ này duy trì dòng sản phẩm có sức hút lớn nhất và biên lợi nhuận cao thay vì giữ lại một mẫu phụ có sức bán yếu.

Dù vậy, Apple vẫn chưa có phát ngôn chính thức xác nhận việc “ngừng sản xuất” iPhone Air. Đây chỉ là thông tin được đưa ra từ các nguồn phân tích và chuỗi cung ứng.