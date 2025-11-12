Thông tin vụ hàng chục người nhiễm vi khuẩn sau mổ ở Quảng Trị

Khoảng 70 người sau phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có biểu hiện chảy dịch ở vết mổ. Nguyên nhân được xác định là nhiễm vi khuẩn không điển hình.

Hàng chục người nhiễm khuẩn sau khi mổ nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Từ tháng 9 đến đầu tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ghi nhận nhiều ca tái khám có dấu hiệu sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ sau phẫu thuật nội soi. Dù tình trạng toàn thân ổn định, không sốt, các chỉ số xét nghiệm bình thường, song vết mổ chậm liền khiến người bệnh và gia đình lo lắng. Ngày 12/11, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin và làm rõ vụ việc.

Điểm chung của 70 bệnh nhân

Theo Sức Khỏe & Đời Sống, sau khi rà soát, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận từ tháng 7 đến đầu tháng 10, đơn vị đã thực hiện hơn 500 ca phẫu thuật nội soi, trong đó khoảng 70 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chảy dịch, đau nhức, vết mổ chậm liền.

Các ca bệnh có điểm chung là đều từng phẫu thuật cấp cứu tại phòng mổ số 2, dụng cụ được tiệt khuẩn bằng hóa chất. Vết thương có đặc điểm chảy dịch kéo dài, da đỏ, tổn thương khu trú ở thành bụng, không sốt, không phát hiện vi khuẩn thường gặp. Kết luận ban đầu xác định là nhiễm khuẩn vết mổ thành bụng chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, từ ngày 13 đến 21/10, bệnh viện tạm dừng hoạt động phòng mổ số 2, khử khuẩn toàn bộ khu phẫu thuật, thay đổi quy trình tiệt khuẩn dụng cụ và chuyển sang hấp tiệt khuẩn tập trung. Đơn vị này cũng đã mời ông Trần Hữu Luyện, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, đến trực tiếp khảo sát, đánh giá toàn bộ quy trình và thăm khám người bệnh.

Hội đồng chuyên môn được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn. Qua phân tích, các ca bệnh đều có đặc điểm tương đồng: vết thương chỉ tổn thương ở thành bụng, nhuộm soi AFB dương tính, PCR loại trừ lao.

Bệnh viện cho biết các biểu hiện này giống với ổ dịch nhiễm khuẩn vết mổ từng được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang năm 2013, khi 92 ca biến chứng được xác định do vi khuẩn không điển hình Nontuberculous Mycobacteria (NTM). Dựa trên các yếu tố lâm sàng tương tự, Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân các ca bệnh tại Quảng Trị cũng do NTM gây ra.

Hiện gần 50 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 9 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, số còn lại được theo dõi ngoại trú theo chỉ định bác sĩ.

Nguyên nhân

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết Nontuberculous Mycobacteria (NTM) là một loại trực khuẩn kháng cồn, kháng axit, hình dạng gần giống vi khuẩn lao nhưng không lây qua đường hô hấp.

Tổn thương chỉ khu trú ở thành bụng, không lan vào ổ bụng. Một số bệnh nhân có cảm giác đau ở thành bụng, mơ hồ khó xác định vị trí, dễ gây lo lắng. Trong quá trình xử lý, bác sĩ phải bóc xơ và để hở vết mổ để rửa, khiến người bệnh lo ngại hơn.

"Vi khuẩn này hiếm gặp, không điển hình nên khó chẩn đoán, khi phát hiện được thì việc điều trị bằng kháng sinh đặc trị không khó", ông nói.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, loại vi khuẩn này phát triển chậm nên quá trình điều trị kéo dài từ 3 đến 5 tháng, tùy cơ địa từng người. Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ cần nằm viện một vài tuần rồi chuyển sang điều trị ngoại trú, vẫn có thể sinh hoạt và làm việc bình thường.

"Bệnh viện hỗ trợ người bệnh, đảm bảo điều trị triệt để. Hiện bệnh viện tổng hợp tất cả bệnh nhân phẫu thuật từ tháng 7 đến tháng 10, giao cho bác sĩ điều trị và tổ hỗ trợ liên hệ, mời người bệnh quay lại khám, đánh giá và điều trị theo phác đồ thống nhất với Bệnh viện Trung ương Huế từ ngày 10/11", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay.

Trao đổi với phóng viên báo Công an Nhân dân, bác sĩ Phan Xuân Nam cho biết đây là sự cố y khoa hiếm gặp, không xuất phát từ sai sót chuyên môn của phẫu thuật viên.

"Chúng tôi đã chủ động minh bạch thông tin, phối hợp với các chuyên gia đầu ngành để điều tra, xử lý và đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh. Đến nay, đa số bệnh nhân đã có tiến triển tốt, vết thương khô, không còn chảy dịch. Các giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn mới cũng đã được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống, nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các sự cố tương tự trong thời gian tới”, ông nói.