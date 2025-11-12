Tưởng cảm lạnh không ngờ ung thư phổi di căn khắp cơ thể

Người phụ nữ 43 tuổi ở Mỹ cảm thấy mệt, ho dai dẳng nhiều tuần không khỏi. Kết quả chụp CT phát hiện "ung thư khắp mọi nơi", bao gồm phổi, gan và hạch bạch huyết.

Cuối năm 2023, Heather Quintana (43 tuổi) bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô bị ho dai dẳng, nhưng ban đầu cũng không bận tâm vì đã quen với việc bị ốm khi làm mẹ của 2 đứa trẻ.

Tuy nhiên, Quintana phải ngậm kẹo ho liên tục nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Đến tháng 2/2024, tình trạng nghẹt mũi của cô lại càng tệ hơn.

"Tôi bị cảm rất nặng, và tình trạng trở nên tồi tệ hơn khi bị tắc nghẽn phổi và mệt mỏi nghiêm trọng", cô nói với People. "Tôi bắt đầu thở khò khè. Tôi nghĩ cơn cảm này thực sự trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ tôi bị viêm phổi".

Sau khi tới viện khám, kết quả X-quang cho thấy phổi của Quintana có vẩn đục và bác sĩ nhận định cô có khả năng bị viêm phổi. Sau khi được điều trị kháng sinh, steroid và thuốc hít, cô phải quay lại bệnh viện vì tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Cuối tháng 3, Quintana quyết định chụp CT, kết quả cho thấy có các nốt sần trong phổi. Cùng tuần đó, cô đi khám bác sĩ chuyên khoa phổi và được khuyên thực hiện nội soi phế quản, thủ thuật cho phép bác sĩ quan sát phổi và đường dẫn khí bằng cách đưa một ống mỏng qua mũi hoặc miệng. Kết quả cho thấy đó là ung thư.

Tuy nhiên, họ vẫn cần phải quan sát kỹ hơn vị trí ung thư nên bác sĩ đã giới thiệu cô đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư tại địa phương và được chụp PET vào tháng 4/2024.

Kết quả PET cho thấy Quintana bị ung thư phổi, ung thư gan và ung thư hạch bạch huyết. "Tôi bị ung thư khắp người. Tôi không thể tin vào những gì mình đang đọc", cô nhớ lại.

Heather Quintana sốc khi nhận kết quả mắc ung thư khắp mọi nơi. Ảnh: People.

Sau khi thông báo với chồng, Quintana lấy lại tinh thần để bắt đầu tìm cách điều trị. Quintana được giới thiệu với bác sĩ Ravi Salgia, Trưởng khoa Ung thư phổi tại bệnh viện địa phương, City of Hope. Bác sĩ Salgia đã xem xét kết quả xét nghiệm của Quintana và phát hiện cô bị đột biến gene, dẫn đến sự phát triển tế bào không kiểm soát.

Những triệu chứng tưởng chừng như dai dẳng của cảm lạnh hóa ra lại là ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) giai đoạn 4 dương tính với EGFR - một dạng ung thư phổi tiến triển đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, không thể chữa khỏi nhưng có thể điều trị được.

Sau đó, Quintana được sử dụng liệu pháp nhắm mục tiêu Rybrevant, thuốc hóa trị phổi pemetrexed và thuốc hóa trị tổng quát hơn carboplatin. Cô cũng cần phải xạ trị "để loại bỏ tế bào ung thư" trong xương và quá trình này bắt đầu ngay tuần sau đó.

"Họ chiếu xạ vào hông, cổ và não của tôi," cô chia sẻ. "Mất khoảng 1-2 tuần để tác động đến tất cả vị trí đó. Họ cho tôi nghỉ ngơi vài tuần. Sau đó, tôi bắt đầu một liệu trình điều trị, gồm 6 lần một tháng với carboplatin, Rybrevant và pemetrexed".

"Tôi đang trong giai đoạn duy trì, họ gọi đó là điều trị duy trì," cô nói thêm. "Tôi thực hiện điều đó khoảng một lần một tháng, sau mỗi 4 tuần. Tôi được kiểm tra thường xuyên, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi muốn họ làm vậy để đảm bảo mọi thứ đều ổn".

Quintana cho biết sau 6 lần điều trị đầu tiên, nó có hiệu quả. "Các tế bào ung thư cứ liên tục thu nhỏ lại", cô chia sẻ.

Sau những trải nghiệm của bản thân, Quintana khuyên mọi người, cũng giống như lời bác sĩ đã nói với cô, đó là "đừng tin vào bác sĩ Google".

"Hãy tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn cần tin tưởng vào đội ngũ chăm sóc của mình và biết rằng họ đang cung cấp cho bạn phác đồ điều trị tốt nhất có thể".