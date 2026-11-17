Tin đồn một người dân xã Ea Ning nhiễm HIV và lây cho nhiều người gây hoang mang dư luận. Ngành y tế Đắk Lắk xác minh thông tin này không có cơ sở.

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin tin đồn "đánh Pickleball lây lan HIV" tại địa phương là không có cơ sở. Ảnh minh hoạ: Magnific.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người dân tại xã Ea Ning nhiễm HIV và lây truyền cho nhiều người. Kết quả rà soát cho thấy người bị nhắc tên không nhiễm HIV, tình hình dịch bệnh tại địa phương vẫn ổn định.

Theo báo cáo của CDC Đắk Lắk, trong hai ngày 12-13/11, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin công dân cư trú tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, nhiễm HIV và làm lây truyền virus cho nhiều người khác. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến một bộ phận người dân tò mò, bàn tán và hoang mang, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự của cá nhân bị nhắc tên.

Ngày 16/11, đoàn công tác của CDC Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Y tế Cư Kuin, UBND xã Ea Ning và Trạm Y tế xã tiến hành xác minh vụ việc.

Qua rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý bệnh nhân HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED), Trạm Y tế xã Ea Ning xác định cá nhân bị đồn đoán không có tên trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và điều trị HIV. Kết quả xác minh chuyên môn tại địa phương cũng cho thấy người này không nhiễm HIV.

Đại diện Trung tâm Y tế Cư Kuin khẳng định tình hình HIV/AIDS tại xã Ea Ning vẫn ổn định, không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm mới. Không có căn cứ chuyên môn hay cơ sở dịch tễ cho thông tin người dân nói trên lây truyền HIV cho nhiều người.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk làm việc với Trạm Y tế xã Ea Ning và các đơn vị liên quan để xác minh thông tin đồn đoán về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn. Ảnh: CDC Đắk Lắk.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, UBND xã Ea Ning đã báo cáo Đảng ủy, tổ chức họp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Trạm Y tế, Công an xã rà soát, xác minh. Chính quyền địa phương đồng thời đăng tải thông tin chính thống trên fanpage của xã, tuyên truyền kiến thức phòng, chống HIV/AIDS và vận động người dân không tin, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Liên quan vụ việc, Công an xã Ea Ning đã mời hai người có liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin lên làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, nắm tình hình và sẽ xử lý nếu phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và an ninh, trật tự tại địa phương.

CDC Đắk Lắk đề nghị Trung tâm Y tế Cư Kuin, UBND xã và Trạm Y tế xã Ea Ning tiếp tục phối hợp tăng cường truyền thông về đường lây truyền HIV, các biện pháp phòng ngừa và lợi ích của xét nghiệm sớm.

Người dân có tâm lý lo lắng hoặc nghi ngờ phơi nhiễm HIV có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm tự nguyện. Thông tin của người được tư vấn và xét nghiệm được bảo mật theo quy định pháp luật.

Ngành y tế khuyến cáo HIV lây truyền qua 3 con đường chính gồm đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con. Virus không lây qua những tiếp xúc thông thường như ăn uống chung, bắt tay, trò chuyện hay sinh hoạt cùng nhau.

Tình trạng nhiễm HIV không thể xác định bằng cảm quan mà phải thông qua xét nghiệm theo quy định chuyên môn.

Qua vụ việc, ngành y tế khuyến cáo người dân tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không tự suy diễn, bình luận hoặc chia sẻ nội dung chưa được cơ quan chức năng xác minh. Việc phát tán thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn có thể xâm phạm danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của cá nhân, gia đình liên quan; người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân cũng cần tránh kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn và nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS.