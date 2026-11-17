Trẻ biếng ăn kéo dài có nguy cơ chậm tăng cân, suy dinh dưỡng. Bên cạnh điều chỉnh khẩu phần, cha mẹ cần chú ý bổ sung đủ năng lượng và vi chất cần thiết.

Biếng ăn là tình trạng xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt với trẻ khi bắt đầu làm quen với thức ăn mới. Ảnh: Shutterstock.

Theo TS Nguyễn Thị Lương Hạnh, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong cải thiện tình trạng biếng ăn và hỗ trợ trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

Với trẻ đã ăn bổ sung, cha mẹ nên xây dựng thực đơn đa dạng, chế biến thức ăn mềm, dễ tiêu hóa và chia thành nhiều bữa nhỏ. Các thực phẩm giàu đạm như sữa, trứng, thịt, cá cần được tăng cường để cung cấp dưỡng chất cho quá trình phát triển.

Một lưu ý quan trọng là bổ sung dầu, mỡ vào cháo hoặc bột của trẻ nhằm tăng năng lượng khẩu phần. Trẻ cũng cần được cung cấp đủ nước, trái cây và vitamin từ thực phẩm.

Độ thô của thức ăn cần được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi và khả năng nhai nuốt. Cha mẹ không nên duy trì thức ăn xay nhuyễn quá lâu vì có thể khiến trẻ chậm phát triển kỹ năng nhai.

Bên cạnh đó, cần chú ý những vi chất quan trọng như kẽm, sắt, lysine và vitamin nhóm B. Thiếu hụt các dưỡng chất này có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn và tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Cha mẹ nên ưu tiên bổ sung qua thực phẩm, chỉ sử dụng sản phẩm bổ sung khi cần thiết.

Ngoài thành phần dinh dưỡng, cách tổ chức bữa ăn cũng ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của trẻ. Phụ huynh nên duy trì giờ ăn cố định, hạn chế bánh kẹo trước bữa chính, không để trẻ vừa ăn vừa chơi và tránh ép buộc, quát mắng khi trẻ từ chối thức ăn.

Trẻ cần được khuyến khích vận động thể lực khoảng 30 phút mỗi ngày để tiêu hao năng lượng, kích thích cảm giác đói và ăn ngon miệng hơn.