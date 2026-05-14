Thông tin mới vụ bé lớp 6 nghi bị cha và mẹ kế bạo hành

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đưa cháu Th đến cơ sở y tế thăm khám và kịp thời chữa trị các vết thương, ổn định sức khỏe, tinh thần.

Ngày 14/5, Công an xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc cháu Nguyễn Hữu Th (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du) nghi bị bố và mẹ kế thường xuyên đánh đập dẫn đến thương tích.

Trong ngày 13/5, Công an xã Vân Du và chính quyền địa phương đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra thương tích, thăm khám và điều trị kịp thời, nhằm đảm bảo sức khỏe và ổn định tinh thần cho cháu bé.

Do bố và mẹ ly hôn nên nhiều năm qua, Th sống cùng bố là N.H.H (SN 1991) và mẹ kế T.T.H (SN 1989) tại xóm 7, xã Vân Du.

Ngày 12/5, cháu Th tìm đến người cô là bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi) vừa khóc vừa cầu cứu. Cháu kể với cô rằng, thời gian em ở chung với bố mà mẹ kế thường xuyên bị đánh đập. Khi đưa cháu về nhà kiểm tra, bà Tuyết phát hiện mắt cháu thâm, sưng to. Chân, tay và mông cháu bé cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Bà Tuyết sau đó đã livestream lên mạng xã hội Facebook, đồng thời trình báo sự việc với Công an xã Vân Du. Trong video trên mạng xã hội, cháu Th liên tục khóc và kể về những lần bị đánh trước đó.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã đã mời những người liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ.

Nghe tin con trai nghi bị bạo hành, ngày 13/5, mẹ ruột cháu Th cũng đã đến để chăm sóc con tại cơ sở y tế.

Vụ việc đang được Công an xã Vân Du củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.