Thông tin mới về mưa dông ở miền Bắc

Sáng nay (28/4), mưa dông xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trong hôm nay (28/4). Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ. Dự báo ngày mai (29/4), miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, từ đêm mai, khu vực miền Bắc có thể đón mưa dông trở lại. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-30 độ. Quảng Bình đến Huế hôm nay có mây, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ. Dự báo khoảng ngày 30/4 và 1/5, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, Quảng Bình đến Huế ít mưa, ngày nắng nhưng không nắng nóng. Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 34-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong các ngày từ 30/4-6/5, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

