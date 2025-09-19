Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thông tin đăng kiểm xe tải gây tai nạn ở chợ chuối Quảng Trị

  • Thứ sáu, 19/9/2025 07:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan đến vụ xe tải đâm vào chợ chuối Tân Long ở Quảng Trị, chiếc xe gặp nạn là tài sản của một công ty điện máy có trụ sở tại TP. Vinh, đăng kiểm lần đầu vào cuối năm 2024.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị Sáng 17/9, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú TPHCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật Trường (48 tuổi, Đồng Nai), lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến đoạn dốc gần ngã ba chợ chuối Tân Long, xe bất ngờ mất phanh và lao thẳng vào khu vực chợ, nơi có đông tiểu thương và xe máy tập trung.

Chiếc xe húc vào nhiều sạp hàng và phương tiện trước khi dừng lại. Hậu quả, 3 người thiệt mạng tại chỗ, gồm một người Việt Nam và hai nạn nhân mang quốc tịch Lào.

Xe tai dam cho chuoi anh 1

Hiện trường vụ xe tải mất lái đâm vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị. Ảnh: ĐN.

Ngoài ra, 9 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, gãy xương, chấn thương sọ não, vùng đầu, ngực và chân.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế và người đi cùng xe không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sơ bộ là do xe bị mất phanh khi xuống dốc.

Theo thông tin tin đăng ký từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 nhãn hiệu CHENGLONG sản xuất năm 204 tại Trung Quốc, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2024, chủ phương tiện là Công ty TNHH Điện máy Thành Của tại đường Hồ Ngọc Lãm, TP. Vinh, Nghệ An.

Xe tải này có tải trọng thiết kế 8,4 tấn và dài hơn 7m. Xe kiểm định ngày 21/12/2024 tại Trung tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 37-09D ở TP. Vinh. Hạn đăng kiểm của xe là ngày 20/12.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm của tài xế và các bên liên quan.

Cảnh báo hình ảnh sai sự thật vụ xe tải lao vào chợ chuối

Công an cảnh báo nhiều trang Facebook chia sẻ hình ảnh sai sự thật làm nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long làm 12 người thương vong sáng 17/9.

20 giờ trước

Xe tải lao vào chợ chuối: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn

Trong 3 nạn nhân tử nạn trong vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị, có chị Hồ Thị B. (quốc tịch Lào) đang mang bầu 8 tháng.

27:1593 hôm qua

Lời khai ban đầu của tài xế xe tải đâm vào chợ chuối

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, xe tải chở hàng do ông điều khiển bị mất phanh.

35:2080 hôm qua

