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Thông tin 7 tuyến cao tốc vừa điều chỉnh quy hoạch

  • Thứ ba, 14/7/2026 18:57 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch 7 tuyến cao tốc, điển hình như Hà Nội - Lào Cai, Vành đai 5 Hà Nội, Vũng Áng - Cha Lo... nhằm bổ sung các đoạn kết nối và kéo dài hướng tuyến.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch điều chỉnh, 7 tuyến cao tốc được cập nhật gồm: Bắc - Nam phía Tây; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng; Vành đai 5 Hà Nội; Vũng Áng - Cha Lo; Phan Rang - Liên Khương - Buôn Ma Thuột; TP HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây được bổ sung đoạn Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 44 km, quy mô 4 làn xe, kết nối với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đoạn tuyến này sẽ tăng liên kết giữa cao tốc Bắc - Nam phía Tây với các tuyến Bắc - Nam phía Đông, Nội Bài - Lào Cai và Hà Nội - Điện Biên.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai được điều chỉnh giảm chiều dài đoạn cuối tại cửa khẩu Kim Thành, chuyển đoạn từ Km261+470 đến Km262+815 thành đường địa phương, phù hợp với thực tế khai thác và việc phân cấp quản lý cho tỉnh Lào Cai. Trong khi đó, tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng được kéo dài đến điểm giao với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

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Theo quy hoạch, cao tốc Hà Nội - Lào Cai được điều chỉnh giảm chiều dài đoạn cuối tại cửa khẩu Kim Thành. Ảnh: LL.

Đối với tuyến vành đai 5 Hà Nội, Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ đoạn qua Thái Nguyên theo hướng không đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Sau điều chỉnh, chiều dài tuyến khoảng 110 km.

Tuyến Vũng Áng - Cha Lo cũng được điều chỉnh điểm đầu từ Quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh để tăng khả năng kết nối với cảng biển và các khu chức năng trong Khu kinh tế Vũng Áng. Tại khu vực Tây Nguyên, tuyến Phan Rang - Liên Khương - Buôn Ma Thuột được kéo dài điểm đầu, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hình thành thêm hành lang vận tải Đông - Tây giữa Nam Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Một thay đổi đáng chú ý khác là tuyến TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau được kéo dài đến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nâng tổng chiều dài lên hơn 380 km.

Tính đến hiện tại, cả nước có gần 3.345 km đường bộ cao tốc đã đưa vào khai thác. Theo quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia gồm 46 tuyến với tổng chiều dài gần 10.110 km.

Khu vực phía Bắc gồm 15 tuyến, chiều dài hơn 2.840 km, quy mô từ 4-6 làn xe. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 14 tuyến, chiều dài gần 1.750 km, quy mô từ 4-6 làn xe. Khu vực phía Nam gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.385 km, quy mô từ 4-10 làn xe.

Ngoài ra, quy hoạch vành đai đô thị Hà Nội gồm 3 tuyến, chiều dài gần 430 km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. Vành đai đô thị TPHCM gồm 2 tuyến, chiều dài gần 300 km, quy mô 8 làn xe.

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Theo Lộc Liên/Tiền Phong

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