Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Quy hoạch đường cao tốc: Cả nước có 46 tuyến, dài hơn 10.000 km

  • Thứ hai, 13/7/2026 19:01 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Mạng lưới đường bộ cao tốc được Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cũng như đầu tư thời gian tới sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết cấu giao thông.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106 km.

Cụ thể, trục dọc Bắc-Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.158 km, quy mô từ 4 đến 12 làn xe; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đến xã Châu Thành, tỉnh An Giang, chiều dài khoảng 1.249 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Khu vực phía Bắc gồm 15 tuyến, chiều dài khoảng 2.842 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 1.746 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực phía Nam gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.385 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.

Ngoài ra, quy hoạch Vành đai đô thị Hà Nội gồm 3 tuyến, chiều dài khoảng 427 km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. Vành đai đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 tuyến, chiều dài khoảng 299 km, quy mô 8 làn xe.

Bên cạnh đó, quy hoạch cao tốc cũng bổ sung mới 5 tuyến gồm: Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327 km từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La được chia làm 7 đoạn gồm: Tà Lùng - Đông Khê, Đông Khê - Thất Khê (đi trùng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh), Lạng Sơn - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Tuyên Quang, Tuyên Quang - Lào Cai, Lào Cai - Lai Châu (đi trùng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và Lai Châu - Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Vành đai trung du phía Bắc được chia làm 3 đoạn với chiều dài khoảng 378 km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La gồm: Lạng Sơn - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Lào Cai và Lào Cai - Sơn La. Trong đó, đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên được đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85 km được chia làm 2 đoạn gồm: Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo. Tuyến được quy hoạch quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Huế - A Lưới dài khoảng 45 km được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141 km được chia làm 2 đoạn gồm: Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa và Gia Nghĩa - Bu Prăng. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, đoạn Gia Nghĩa - Bu Prăng đầu tư sau năm 2030.

Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến/đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa dài 355 km, quy mô 6 làn xe sẽ được đầu tư trước và sau năm 2030; Bảo Hà - Lai Châu dài 163 km, quy mô 4 làn xe đầu tư trước năm 2030; Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long dài 140 km, quy mô 6 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030; Vũng Áng - Cha Lo (dài 95 km), Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ (dài 120 km), Nha Trang - Liên Khương (dài 98 km), TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (dài 283 km) đều có quy mô 4 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030.

Tin mới nhất về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đều chỉ mới giải ngân chưa tới 3% kế hoạch vốn đã giao.

16:46 8/7/2026

Tỉnh Đắk Lắk xúc tiến làm cao tốc nối với Phú Yên

Tỉnh Đắk Lắk thống nhất làm tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk theo hình thức PPP, trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả, nhằm gia tăng năng lực kết nối 2 tỉnh sau sáp nhập.

16:19 1/7/2026

Vinhomes cùng VinSpeed làm tuyến đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD

Sau khi cùng VinSpeed đảm nhận vai trò tổng thầu EPC tại 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, Vinhomes tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng.

15:57 1/7/2026

https://www.vietnamplus.vn/quy-hoach-duong-cao-toc-ca-nuoc-se-co-46-tuyen-chieu-dai-hon-10100km-post1123942.vnp

Việt Hùng/Vietnamplus.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

đường bộ cao tốc Phú Yên Lai Châu Bộ Xây dựng đường cao tốc

    Đọc tiếp

    Chuyển động lớn ở Vingroup

    Chuyển động lớn ở Vingroup

    06:00 18/6/2026 06:00 18/6/2026

    0

    Chỉ trong hơn nửa năm qua, Vingroup liên tiếp đưa ra các quyết định đáng chú ý như dừng mở rộng quỹ đất, tái cấu trúc VinFast và rút khỏi dự án đường sắt cao tốc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý