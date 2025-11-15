Lý do điện thoại gập ba của Samsung đáng chờ đợi

Thông tin rò rỉ chi tiết về Galaxy Z TriFold đã lộ diện, xác nhận thiết bị gập ba này sẽ được trang bị màn hình lớn, pin "trâu" hơn và camera chất lượng cao.

Nguồn tin rò rỉ quan trọng từ chuyên gia công nghệ Evan Blass vừa tiết lộ chi tiết cấu hình của thiết bị màn hình gập ba sắp tới từ Samsung. Theo đó, gã khổng lồ Hàn Quốc chắc chắn sẽ đặt tên sản phẩm là “Galaxy Z TriFold” - một cái tên được đánh giá là trực diện và phù hợp với thiết kế của máy.

Nguồn tin cho biết, Galaxy Z TriFold sẽ sở hữu màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình trong lên tới 10 inch khi mở ra, phù hợp với định hướng thiết kế siêu mỏng đã được đồn đoán trước đó. Nhằm tối ưu khả năng hiển thị ngoài trời, Samsung đã đẩy mức độ sáng tối đa của màn hình trong lên 2.600 nit và màn hình ngoài là 1.600 nit, vượt trội hơn nhiều mẫu flagship hiện tại.

Về mặt cấu tạo, thân máy gập thành ba phần với độ dày không đồng đều, lần lượt là 3,9 mm, 4 mm và 4,2 mm. Chi tiết về độ dày khác biệt này được xem là bất thường và có thể gây ảnh hưởng đến cơ chế gập hoặc độ bền chung của thiết bị.

Thông tin rò rỉ cho hay 3 màn hình của Galaxy Z TriFold có độ dày không đồng đều, điều này có thể ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị. Ảnh: SBS Korea.

Về hiệu năng, Galaxy Z TriFold được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh xử lý hàng đầu. Thiết bị dự kiến được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, đi kèm viên pin dung lượng lớn 5.437 mAh. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc máy sẽ tích hợp camera chính 200 MP, qua đó khẳng định nỗ lực cạnh tranh của Samsung ở phân khúc chụp ảnh di động cao cấp nhất.

Sự kết hợp giữa màn hình trong 10 inch và thiết kế gập siêu mỏng đã định vị TriFold là một thiết bị lai độc đáo, cầu nối trải nghiệm giữa smartphone thống và máy tính bảng cỡ lớn. Với việc trang bị viên pin dung lượng cao hơn mức phổ biến trên các thiết bị gập mỏng, Samsung đang nỗ lực cân bằng giữa yếu tố thiết kế thanh mảnh và thời gian sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, thành bại của TriFold sẽ phụ thuộc lớn vào việc giải quyết các thách thức thực tế. Những yếu tố then chốt bao gồm độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày, độ tin cậy của bản lề ba lớp, và đặc biệt là khả năng tối ưu hóa phần mềm nhằm đảm bảo chuyển đổi liền mạch giữa ba không gian hiển thị.

Nếu vượt qua được những rào cản này, Galaxy Z TriFold hoàn toàn có thể định nghĩa lại phân khúc smartphone gập ba ngay trong năm 2025.

Dù Samsung vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức, nhiều dấu hiệu rò rỉ, điển hình là việc Galaxy Z TriFold được cơ quan Bluetooth SIG phê duyệt, cho thấy ngày trình làng đã cận kề.

Các thông tin không chính thức gợi ý thiết bị có thể ra mắt vào ngày 5/12 với mức giá khoảng 3.000 USD , mặc dù khả năng phân phối sản phẩm vẫn còn là một ẩn số. Người tiêu dùng cần theo dõi sát sao bởi buổi ra mắt chính thức được dự kiến diễn ra trong vài tuần tới.