Thống nhất giới thiệu 975 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Theo số liệu tổng hợp, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 975 người.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ngày 4/12/2025. Ảnh: PV.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có báo cáo về Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trung ương, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 10/12/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở Trung ương, ngày 4/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng nêu tại Nghị quyết số 1897/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề như: đề nghị tăng hoặc giữ nguyên số lượng đại biểu Quốc hội khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu của khóa XV (ít nhất là 29 đại biểu), nhằm đảm bảo và phát huy vai trò đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội; phù hợp với vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, với thực tế mở rộng tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam hiện nay và tăng cường dân chủ xã hội, thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng kiến nghị nghiên cứu tăng tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng so với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghiên cứu tăng số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội là đồng bào dân tộc thiểu số để bảo đảm đạt tỷ lệ trúng cử theo quy định; giảm số lượng người ứng cử của các cơ quan hành pháp để bổ sung cơ cấu thuộc các thành phần đảm bảo phù hợp và đề nghị quan tâm nghiên cứu số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương có số dư theo quy định.

Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp gửi Hội đồng bầu cử quốc gia và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời gian luật định.

Ở địa phương, đến hết ngày 10/12/2025, 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật, theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Căn cứ Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 19/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của khối MTTQ và các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương.

Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

9 tỉnh, thành phố có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần gồm: Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổng hợp các ý kiến kiến nghị thay đổi cơ cấu, thành phần để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cả trung ương và địa phương) là: 975 người; đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, là 25 người. Trong đó có 3 người thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 3 người là cá nhân tiêu biểu và 19 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận ở trung ương.

Về dự kiến số lượng người tự ứng cử: có hai tỉnh, thành phố đã dự kiến số lượng cụ thể những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (TPHCM, Ninh Bình); 32 tỉnh, thành phố còn lại không dự kiến số lượng người tự ứng cử.

Về bầu cử đại biểu HĐND, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. Theo đó, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là: 5.112 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo Luật định là 2.554 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,04 lần trên số đại biểu được bầu. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 2 địa phương đã dự kiến số lượng người tự ứng cử là TPHCM và Ninh Bình. Các địa phương còn lại không dự kiến hoặc không thể hiện rõ số lượng người tự ứng cử.