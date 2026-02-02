Thống nhất danh sách 217 đại biểu ở Trung ương ứng cử ĐBQH

Chiều ngày 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội; ông Đặng Khánh Toàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Cùng tham dự có các đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là Ủy viên Đoàn Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo cấp vụ các cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đảm bảo quy định, tiến độ đã đề ra

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, theo quy định và để bảo đảm dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/12/2025.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài thông tin.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu 217/217 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ, ngày 04/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã ban hành Nghị quyết số 1939/NQ-UBTVQH15, ngày 15/12/2025, điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội và văn bản hướng dẫn có liên quan, các cơ quan được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước: bước 1 tổ chức Hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử; bước 2 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; bước 3 tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

“Đến 14h00 ngày 30/01/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, đã gửi đầy đủ biên bản của Hội nghị cử tri nơi công tác và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh

Ông Hoàng Công Thủy cho biết, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI diễn ra trong thời gian ngắn từ 17/12/2025 đến 25/01/2026, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ; cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo quy định.

Theo đó, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cụ, các vị, các đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp các ý kiến tâm huyết, khách quan, thẳng thắn và dân chủ đối với danh sách 217 người được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến nêu rõ, đây là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức hiệp thương, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3 tới đây.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

100% đại biểu thống nhất với danh sách 217 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Từ ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn và kính chúc các cụ, các vị, các đồng chí năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời mong các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.