Thống kê sốc về dàn tân binh 450 triệu bảng của Liverpool

Những đóng góp của loạt tân binh Liverpool tại Premier League đang khiến người hâm mộ đội bóng này lo lắng.

Hugo Ekitike tạo dấu ấn rõ nét nhất từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hugo Ekitike là cái tên hiếm hoi để lại dấu ấn đậm nét. Tiền đạo người Pháp ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo, trở thành tân binh hiệu quả nhất của “The Kop” kể từ đầu mùa tại giải quốc nội.

Với khả năng di chuyển rộng, tốc độ và sự nhạy bén trong vùng cấm, Ekitike đang dần chứng minh giá trị của mình trong hệ thống chiến thuật của HLV Arne Slot.

Trái ngược với Ekitike, các bản hợp đồng còn lại đều thi đấu chưa đạt kỳ vọng. Alexander Isak, tân binh trị giá gần 150 triệu bảng, mới chỉ có 1 đường kiến tạo và chưa ghi được bàn thắng nào tại Premier League. Trái ngược với phong độ bùng nổ ở Newcastle, Isak thể hiện mờ nhạt và chịu sức ép lớn kể từ khi khoác áo Liverpool.

Phong độ đáng báo động của Isak. Ảnh: Reuters.

Tân binh được trông chờ nhất, Florian Wirtz, thậm chí chưa tạo ra bất kỳ dấu ấn nào với 0 bàn thắng và 0 kiến tạo tại Premier League. Tuyển thủ người Đức thi đấu nỗ lực, tích cực tham gia vào các tình huống kiến thiết lối chơi của Liverpool, nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Ở hàng thủ, hậu vệ trái Milos Kerkez ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng, song đóng góp của tân binh người Hungary chưa thực sự nổi bật. Ở cánh đối diện, bản hợp đồng Jeremy Frimpong vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào, dù sở hữu khả năng tấn công biên đáng gờm.

Dù mùa giải vẫn còn dài, việc các tân binh chưa đáp ứng được kỳ vọng đang khiến Liverpool gặp khó trong cuộc đua vô địch.

