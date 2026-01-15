Thống kê khó tin của Salah trước Senegal

Sự im lặng tuyệt đối của Mohamed Salah trong trận gặp Senegal phản ánh rõ giới hạn của Ai Cập trước một tập thể đã bước vào kỷ nguyên ổn định và bản lĩnh.

Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Senegal tại bán kết Cúp châu Phi khép lại với một thống kê gây sốc dành cho Mohamed Salah. Ngôi sao lớn nhất của Ai Cập không để lại bất kỳ dấu ấn chuyên môn nào trong suốt thời gian có mặt trên sân. Kết quả, anh cùng đồng đội nhìn Senegal bước vào chung kết với bàn thắng duy nhất của Sadio Mane.

Salah hoàn toàn tàng hình trước Senegal.

Theo thống kê từ StatMuse, Salah không ghi bàn, không kiến tạo, không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội. Anh cũng không có pha dứt điểm trúng đích, không thực hiện chính xác một quả tạt nào.

Thậm chí, anh còn không có nổi một pha qua người thành công nào, điều khó tin với một cầu thủ thiên về kỹ thuật như Salah.

Đây là một màn trình diễn khó chấp nhận với cầu thủ giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Ai Cập. Salah được kỳ vọng là điểm tựa lớn nhất và duy nhất về sáng tạo và đột biến.

Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Senegal, anh gần như biến mất. Các hậu vệ Senegal kiểm soát không gian tốt, cắt đường nhận bóng, và buộc Salah phải lùi sâu hoặc di chuyển không bóng trong vô vọng.

Ai Cập phụ thuộc quá nhiều vào Salah. Khi anh bị khóa chặt, đội bóng mất phương hướng. Trận đấu này một lần nữa cho thấy khoảng cách giữa một đội bóng được xây dựng quanh cá nhân và một tập thể vận hành ổn định.

Với Salah, đây là một thất bại nặng về hình ảnh. Thống kê không biết nói dối. Khi đội bóng cần anh nhất, anh không để lại bất kỳ con số nào có thể bảo vệ màn trình diễn của mình.