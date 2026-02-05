Thông điệp Hojlund gửi về MU

Tiền đạo Rasmus Hojlund công khai gửi lời chúc đến Manchester United trên mạng xã hội, trong bối cảnh anh đang có phong độ tích cực tại Napoli và điều khoản mua đứt dần trở nên rõ ràng.

Hojlund vẫn ủng hộ MU nhiệt thành. Ảnh: Reuters.

Sinh nhật lần thứ 23 của Rasmus Hojlund rơi vào ngày 4/2. Nhân dịp này, Manchester United đăng bài chúc mừng trên mạng xã hội.

Tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng phản hồi với thông điệp ngắn gọn nhưng giàu thiện chí: "Cảm ơn vì những lời chúc. Chúc đội may mắn cho phần còn lại của mùa giải. Mong thành công sẽ tiếp tục".

Thông điệp ấy cho thấy mối liên hệ tích cực giữa Hojlund và MU vẫn được duy trì, dù anh không còn nằm trong kế hoạch đội một.

Mùa hè vừa qua, bộ phận bóng đá của MU dưới thời Ruben Amorim quyết định gạch tên Hojlund khỏi danh sách tiền mùa giải để dọn chỗ cho Benjamin Sesko. Dù muốn ở lại cạnh tranh, Hojlund chấp nhận ra đi theo dạng cho mượn.

Tại Italy, Hojlund có thời gian ổn định cùng Napoli dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte. Napoli hiện đứng thứ ba Serie A và vẫn nằm khá chắc trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Phong độ của Hojlund góp phần giúp đội bóng duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Về tương lai, hợp đồng cho mượn của Hojlund kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng. Điều khoản này sẽ tự động kích hoạt nếu Napoli giành vé Champions League.

Khi mùa giải còn 15 vòng và Napoli đang chiếm ưu thế, khả năng thương vụ trở thành mua đứt ngày càng rõ ràng, trừ khi xảy ra biến động lớn.

Trong khi đó, MU đang có đà tích cực dưới thời Michael Carrick với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp. Tại Carrington, đội bóng tập trung tối đa vào sự phát triển của Sesko, người được đánh giá là phương án nâng cấp cho hàng công.

Với cả hai phía, thông điệp sinh nhật của Hojlund vì thế khép lại trong tinh thần chuyên nghiệp, khi mỗi bên đã có lộ trình rõ ràng cho phần còn lại của mùa giải.

