Thông điệp của Giáo hoàng sau phát ngôn từ Tổng thống Trump

Giáo hoàng Leo XIV nói chuyến công du châu Phi của ông gửi đi thông điệp về sự đoàn kết và hòa bình giữa bối cảnh ông đối mặt với chỉ trích từ lãnh đạo Mỹ liên quan đến lập trường về xung đột Iran.

Phát biểu trên chuyên cơ giáo hoàng trong hành trình từ Algeria đến Cameroon, Giáo hoàng Leo XIV nhắc tới chuyến thăm Djamaa el Djazaïr, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Phi, cũng như nơi sinh của Thánh Augustine, một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong Kitô giáo và là nguồn cảm hứng khiến ông lựa chọn con đường tu trì.

Theo Giáo hoàng, chuyến thăm nhà thờ Hồi giáo cho thấy rằng dù "chúng ta có niềm tin khác nhau, cách thờ phụng khác nhau, lối sống khác nhau, chúng ta vẫn có thể chung sống trong hòa bình". Ông nhấn mạnh: "Việc lan tỏa hình ảnh như vậy là điều mà thế giới ngày nay cần được nghe".

Giáo hoàng bắt đầu chuyến thăm châu Phi tại Algeria, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, sau khi chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Giáo hoàng rời đi tới châu Phi chỉ vài giờ sau khi Tỗng thống Mỹ Donald Trump công khai lên tiếng về ý kiến trái chiều của ông liên quan đến cuộc xung đột Iran. Tổng thống Mỹ sau đó còn đăng tải một hình ảnh bản thân mang dáng dấp giống Chúa Jesus nhưng sau đó đã xóa đi.

Phó Tổng thống JD Vance, một tín đồ Công giáo, cũng lên tiếng tại một sự kiện rằng Giáo hoàng cần "thận trọng" khi bàn về thần học, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ hiểu biết của ông đối với học thuyết "chiến tranh chính nghĩa".

Một trong những nền tảng của học thuyết này chính là Thánh Augustine, người được Giáo hoàng vinh danh trong chuyến thăm Algeria. Ông Augustine, giám mục sống vào cuối thế kỷ IV - đầu thế kỷ V, là cha đẻ tinh thần của Dòng Augustinô mà Giáo hoàng từng là thành viên và lãnh đạo.

Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Thánh Augustine vẫn là "một nhân vật quan trọng" thông qua các trước tác, giáo huấn và đời sống tâm linh. Ông cho rằng lời kêu gọi tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý của vị thánh "đặc biệt cần thiết trong thời đại ngày nay".

Theo Giáo hoàng, di sản của Thánh Augustine mang lại cho “Giáo hội và thế giới” một tầm nhìn bao gồm "nỗ lực xây dựng cộng đồng, tìm kiếm sự đoàn kết giữa mọi dân tộc và tôn trọng lẫn nhau, bất chấp khác biệt".

Giáo hoàng Leo XIV trồng một cây xanh trong chuyến thăm khu di tích khảo cổ Hippo Regius ở Annaba. Annaba là nơi Thánh Augustine thành Hippo từng giữ chức giám mục vào cuối thế kỷ IV và đầu thế kỷ V. Thánh Augustine, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của Kitô giáo, là nguồn cảm hứng cho dòng tu Augustino, nơi Giáo hoàng Leo XIV là một thành viên và từng là người lãnh đạo.

Giáo hoàng Leo XIV - người đầu tiên thăm Algeria trên cương vị này - bày tỏ cảm ơn chính quyền nước sở tại đã tạo điều kiện cho chuyến đi, đồng thời ghi nhận sự hiện diện nhỏ nhưng có ý nghĩa của Giáo hội Công giáo tại đây.

Phát biểu tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Yaoundé trước sự hiện diện của Tổng thống Paul Biya, Giáo hoàng kêu gọi giới chức tránh các hành vi tham nhũng. Ông nhấn mạnh: "Để hòa bình và công lý được bảo đảm, cần phải phá vỡ những mắt xích của tham nhũng - thứ làm méo mó quyền lực và tước đi uy tín của nó".

Người đứng đầu Vatican cũng cho rằng "một nền hòa bình đích thực" chỉ có thể được thiết lập khi pháp luật trở thành nền tảng bảo vệ.

Chuyến công du châu Phi của Giáo hoàng còn bao gồm các điểm đến là Angola và Equatorial Guinea, dự kiến kết thúc vào ngày 23/4.