Thomas Partey bị buộc tội hiếp dâm

Metropolitan Police Service thông báo chính thức: "Văn phòng Công tố Hoàng gia (Crown Prosecution Service) cho phép Cảnh sát Đô thị London truy tố một người đàn ông sau khi các điều tra viên nộp hồ sơ bằng chứng. Met phát lệnh truy tố và giấy triệu tập đối với Thomas Partey, 32 tuổi (sinh ngày 13/06/1992), cư trú tại Hertfordshire, liên quan đến các cáo buộc như sau: 5 tội hiếp dâm và 1 tội tấn công tình dục".

Được biết, các hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022. Hiện phía Thomas Partey chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về cáo buộc này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo đúng quy trình của cơ quan chức năng tại Anh.

Tháng trước, Telegraph tiết lộ tiền vệ người Ghana từng bị nêu đích danh là nghi phạm chính trong vụ cưỡng bức một phụ nữ trẻ hồi năm 2021, nhưng sau đó tiếp tục bị thêm hai người khác tố cáo. Dù vướng cáo buộc nặng nề, Partey vẫn thi đấu và hưởng lương đầy đủ từ Arsenal, thậm chí góp mặt tại World Cup 2022.

Partey từng hai lần bị cảnh sát thẩm vấn. Lần đầu vào tháng 2/2023 nhưng được thả sau đó. Lần gần nhất là ngày 7/11 năm ngoái, khi nạn nhân thứ ba tố Partey có hành vi xâm hại. Tại Anh, báo chí không được phép nêu tên nghi phạm cho đến khi ra tòa, nhưng truyền thông Ghana công khai tên Partey từ rất sớm.

Mùa 2024/25, Partey vẫn là quân bài quan trọng trong tay HLV Mikel Arteta, ra sân tổng cộng 52 trận trên mọi đấu trường. Gia nhập từ Atletico Madrid hồi tháng 10/2020 với mức phí phá vỡ hợp đồng 42,7 triệu bảng, Partey có 167 trận cho Arsenal, ghi 9 bàn và đóng góp 7 kiến tạo.

Arsenal xác nhận việc Partey ra đi sau khi hết hợp đồng. Nhiều CĐV Arsenal hy vọng Partey ở lại sau những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là trận thắng Real Madrid 3-0 ở lượt đi tứ kết Champions League mùa vừa rồi.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.