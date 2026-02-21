Thời tiết ngày mùng 5 Tết: Miền Nam có nơi nóng hơn 35°C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mùng 5 Tết, khu vực Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-22/02 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết) khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22/02 (ngày mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời lạnh.

Ảnh minh họa: Minh Phú/TTXVN.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong ngày mùng 5 Tết như sau:

Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ C cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP.HCM có nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.