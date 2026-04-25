Thời tiết ngày 25/4: Miền Bắc dịu mát, miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 25/4, miền Bắc trời dịu mát, có mưa rào và dông cục bộ, còn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nhiều nơi mưa to với lượng mưa 70mm/24h.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/4/2026

Ngày 25/4, thời tiết trên cả nước mang đặc trưng của giai đoạn giao mùa với sự đan xen giữa nắng và mưa dông, trong đó nhiều khu vực ghi nhận diễn biến mưa gia tăng về chiều tối và đêm.

Tại Tây Bắc Bộ, ngày 25/4, mưa rào và dông xuất hiện nhưng chỉ mang tính cục bộ, không diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên, từ đêm 25 sang ngày 26/4, hình thái thời tiết tại đây có sự thay đổi rõ rệt khi mưa rào và dông xuất hiện rải rác, phạm vi ảnh hưởng mở rộng hơn.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Đông Bắc Bộ chiều tối 26/4 khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ngày 25/4, Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, chiều tối 25/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/4/2026

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31°C, phía Nam 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.