Thời tiết ngày 15/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt, chiều tối đón mưa dông

Ngày 15/6, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 14 đến ngày 16/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 15/6 xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng ban ngày vẫn có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trong ngày 15-16/6. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác từ chiều tối và đêm 15/6; Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 15/6, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 14, ngày 15/6

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.