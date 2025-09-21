Thời tiết hôm nay 21/9: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay 21/9, khu vực Bắc Bộ ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và tối 20/9, khu vực duyên hải từ Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 15h đến 20h ngày 20/9 có nơi trên 50mm, như: Hồ Hội Sơn (Gia Lai) 79.4mm; Đắk Lô (Quảng Ngãi) 78.6mm; Phước Hiệp (Đà Nẵng) 54.4mm.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Dự báo: Chiều và tối 21/9: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Đêm 21/9: Ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >70mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào

Thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm 21/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.