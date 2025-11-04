Thời tiết 4/11: Hà Nội rét mướt, miền Trung mưa lớn, ngập diện rộng

Dự báo thời tiết ngày 4/11, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C, trong khi đó miền Trung tiếp tục mưa trắng trời, lũ dữ gây ngập lụt tứ bề.

Nhiều nơi ở miền Trung vẫn ngập trong biển nước. Ảnh: Thanh Ba.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/11

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày và đêm 4/11, Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa ở khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 300 m; Nam Quảng Trị dao động 120-220 mm, cục bộ trên 350 mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100 mm chỉ trong 3 giờ.

Từ 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực trên xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, lũ lớn vẫn gây nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Cũng theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày 4/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.

Từ nay đến ngày 5/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa rải rác. Ngày 4/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thời tiết Hà Nội trong ngày 4/11 tiếp tục mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/11

TP. Hà Nội có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ đêm có mưa, ngày mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, trong đó, Điện Biên - Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, Lai Châu - Điện Biên 22-25°C.

Đông Bắc Bộ đêm có mưa, ngày mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa. Phía Nam (Hà Tĩnh - TP Huế) mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23°C, phía Nam 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.