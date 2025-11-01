Thời tiết ngày 2/11: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Trung Bộ mưa to

Ngày 2/11, không khí lạnh tiếp tục bao trùm khiến miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung Bộ xuất hiện mưa to đến rất to, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ chiều tối nay (1/11) đến chiều tối 3/11, nhiều khu vực ở Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa lớn đến rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất; Tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi vượt 750mm.

Tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; Cường suất mưa lớn có thể vượt 150mm/3 giờ.

Ngày mai (2/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến thời tiết chuyển lạnh

Khu vực phía Nam Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; cường suất mưa lớn vượt 150mm/3 giờ.

Tại phía Đông tỉnh Gia Lai, từ đêm 1/11 đến chiều tối 2/11, dự báo có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; cường suất mưa có thể vượt 80mm/3 giờ.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 1, ngày 2/11

TP Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, cao nhất 22-24°C.

Trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, có nơi dưới 18°C; cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, trời lạnh, vùng cao có nơi rét.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C; cao nhất 21-24°C.

Trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, cao nhất 23-26°C.

Trời nhiều mây; phía Bắc (Thanh Hóa, Bắc Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và dông mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C; cao nhất 25-28°C ở phía Bắc, 29-32°C ở phía Nam, có nơi trên 32°C.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, cao nhất 24-27°C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 30-33°C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 30-32°C.

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.