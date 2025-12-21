Thời tiết 22/12: Bắc Bộ sáng rét, trưa nắng; Trung Bộ mưa dông cục bộ

Ngày 22/12, Bắc Bộ và Hà Nội duy trì trạng thái sáng sớm rét, có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiều nơi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 21/12 đến ngày 23/12, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, trong đêm 21/12 có mưa, mưa rào rải rác, sau giảm dần, chỉ còn mưa vài nơi.

Từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trong đêm 21 và ngày 22/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; ban ngày tiếp diễn mưa rào, có nơi có dông. Sang đêm 22 và ngày 23/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Bắc đêm trời lạnh; Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 21, ngày 22/12

TP. Hà Nội: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.