Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thời tiết 22/12: Bắc Bộ sáng rét, trưa nắng; Trung Bộ mưa dông cục bộ

  • Chủ nhật, 21/12/2025 21:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 22/12, Bắc Bộ và Hà Nội duy trì trạng thái sáng sớm rét, có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiều nơi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 21/12 đến ngày 23/12, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, trong đêm 21/12 có mưa, mưa rào rải rác, sau giảm dần, chỉ còn mưa vài nơi.

Từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trong đêm 21 và ngày 22/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; ban ngày tiếp diễn mưa rào, có nơi có dông. Sang đêm 22 và ngày 23/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Bắc đêm trời lạnh; Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thoi tiet anh 1

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 21, ngày 22/12

TP. Hà Nội: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Dự báo thời tiết 21/12: Hà Nội nắng hanh

Dự báo thời tiết ngày 21/12, Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27°C.

16 giờ trước

Thời tiết ngày 20/12: Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ nắng nóng ban ngày

Ngày 20/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

21:51 19/12/2025

Thời tiết ngày 18/12: Gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 18/12, không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ mạnh, gây gió hoạt động mạnh trên nhiều khu vực biển.

06:09 18/12/2025

https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-2212-bac-bo-sang-ret-trua-nang-trung-bo-mua-dong-cuc-bo-post1255602.vov

PV/VOV.VN

Thời tiết Hà Nội Thanh Hóa Bắc Bộ sáng rét trưa nắng mưa dông

    Đọc tiếp

    Cong an gui danh sach 2.102 hoc sinh vi pham giao thong den So GD&DT hinh anh

    Công an gửi danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT

    17 phút trước 22:28 21/12/2025

    0

    Trong tháng 12, qua cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2.102 trường hợp vi phạm và gửi danh sách đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục.

    Hon 1 tuan van hanh Camera AI, phat hien 1.020 truong hop vi pham hinh anh

    Hơn 1 tuần vận hành Camera AI, phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

    42 phút trước 22:03 21/12/2025

    0

    Sau 7 ngày đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Công an TP. Hà Nội, lưu lượng phương tiện qua các nút giao tăng, ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hệ thống đã phát hiện 1.020 vi phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý