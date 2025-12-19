Thời tiết ngày 20/12: Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ nắng nóng ban ngày

Ngày 20/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết các khu vực từ đêm 19/12 đến ngày 21/12 có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng trên cả nước.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Đêm và sáng sớm, nền nhiệt giảm, trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trời có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 20/12, mưa gia tăng, có nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc khu vực này, đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực còn lại trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh để hạn chế thiệt hại.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 19, ngày 20/12

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-19 độ, phía Nam 19-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.