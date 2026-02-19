Thời tiết 19/2: Miền Bắc rét kèm mưa phùn, miền Nam nắng nóng cục bộ

Thời tiết hôm nay 19/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét kèm mưa nhỏ, mưa phùn tại nhiều nơi, trong đó Hà Nội duy trì nền nhiệt 17-23 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 18 đến ngày 20/2, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Không khí lạnh tiếp tục gây rét diện rộng; khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm kéo dài đến đêm 19/2. Từ sau đêm và sáng, trời vẫn rét, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao.

Khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông. Thời tiết ẩm ướt có thể ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sản xuất nông nghiệp.

Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 19/2:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.