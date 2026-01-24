Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên ngủ sau 1h sáng?

Thói quen thức khuya, đi ngủ quá muộn có thể làm suy giảm quá trình hồi phục cơ thể, thải độc của các cơ quan, đồng thời làm giấc ngủ kém sâu.

Thói quen thức khuya, đi ngủ quá muộn có thể khiến bạn dễ bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, đặc biệt nếu tiếp diễn trong thời gian dài. Ảnh: Drop Clinics.

Ngủ không chỉ là thời điểm giúp cơ thể hồi phục sau một ngày làm việc mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những người không ngủ đủ hoặc có giấc ngủ kém chất lượng do thói quen thức khuya dễ bị bệnh hơn, nhất là khi tiếp xúc với virus như cúm hay cảm lạnh thông thường.

Tuy nhiên, trong thời công nghệ hiện đại, mọi người, đặc biệt là người trẻ, thường có thói quen thức khuya để lướt mạng xã hội, xem phim liên tục hoặc cố gắng hoàn thành những công việc còn dang dở. Theo India Times, tiến sĩ Dinesh Singh Thakur, bác sĩ phẫu thuật nội soi và robot tiên tiến ở Ấn Độ, cảnh báo thói quen này đang đặt bạn vào nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Thời điểm đi ngủ rất quan trọng

Ngủ đủ giấc là điều thiết yếu cho sức khỏe và tinh thần suốt đời. Giấc ngủ cần thiết cho cả thể chất và tinh thần. Quá trình này giúp não bộ thiết lập lại cho ngày mới, xử lý và củng cố thông tin. Từ sức khỏe tim mạch đến chức năng miễn dịch và cân bằng nội tiết tố, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong các chức năng thiết yếu của cơ thể.

Theo bác sĩ Thakur, thời gian ngủ quyết định khả năng phục hồi, đốt cháy chất béo và cân bằng nội tiết tố của cơ thể. "Mỗi giờ bạn trì hoãn giấc ngủ, từ 21h tối đến 3h sáng hôm sau, cơ thể sẽ bỏ lỡ một cửa sổ phục hồi quan trọng", bác sĩ phẫu thuật cảnh báo.

Mặc dù mọi người ngày nay đều nhận thức được ngủ đủ giấc là điều cần thiết cho sức khỏe, nhưng đa số lại không biết thời gian ngủ tối ưu là bao nhiêu. Thời điểm ngủ cũng quan trọng không kém thời lượng ngủ.

Nhiều người có thói quen thức khuya chỉ để lướt mạng xã hội, xem phim liên tục hoặc cố gắng hoàn thành những công việc còn dang dở. Ảnh: Thrive Global.

Cơ thể sẽ ra sao nếu bạn ngủ lúc 1h sáng?

Theo tiến sĩ Thakur, thói quen thức khuya đến 1h sáng có thể làm gián đoạn quá trình phục hồi quan trọng của cơ thể. Đây là những gì xảy ra:

21-22h đêm: Cơ thể bắt đầu quá trình thải độc và sửa chữa tế bào.

23h đêm: Melatonin đạt đỉnh, giấc ngủ sâu bắt đầu giúp phục hồi quá trình trao đổi chất.

24h đêm: Các hormone đốt cháy chất béo như HGH được giải phóng.

1-2h sáng: Quá trình thải độc gan chậm lại nếu bạn thức giấc - sự tích tụ độc tố tăng lên.

Từ 3h sáng trở đi: Giấc ngủ trở nên nông hơn, khả năng phục hồi giảm đi đáng kể.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngủ quá những mốc thời gian này? Bạn sẽ gặp khó khăn với các chức năng cơ thể bao gồm:

Cân bằng nội tiết tố,

Kiểm soát cân nặng,

Ổn định mức đường huyết,

Điều chỉnh căng thẳng và tâm trạng.

Ngày nay, đặc biệt là trong giới trẻ, việc thức quá khuya - quá nửa đêm - trở thành xu hướng ngày càng phổ biến. Hạn chót công việc, giải trí hoặc các hoạt động khác khiến họ thức khuya. Nhưng ngay cả một ngày thiếu ngủ cũng có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho cơ thể. Nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Miễn dịch học Mỹ cho thấy một ngày thiếu ngủ có thể làm thay đổi hệ thống miễn dịch và làm tăng tình trạng viêm nhiễm.

Nghiên cứu khác năm 2025 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala cho thấy chỉ cần vài đêm ngủ không đủ giấc cũng thúc đẩy các cơ chế phân tử liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch cao hơn.

Cách cải thiện chu kỳ giấc ngủ

Bác sĩ Thakur chia sẻ một số lời khuyên thiết thực có thể giúp bạn điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của mình:

Ngủ trước 23h đêm vì nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể phụ thuộc vào điều đó

Tránh tiêu thụ caffeine sau 16h chiều

Giảm thời gian sử dụng màn hình một giờ trước khi ngủ

Ăn các thực phẩm giàu magiê như chuối, các loại hạt, rau bina và chocolatea đen để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn

Bác sĩ Thakur nhắc nhở bạn nên ưu tiên giấc ngủ vì sức khỏe phụ thuộc vào nó. Và lần tới khi bạn định ngủ muộn hoặc thức trắng đêm, hãy nhớ rằng giấc ngủ không phải là thứ xa xỉ, đó là nhu cầu cơ bản của cơ thể.