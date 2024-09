Thói quen làm việc ‘bất cần’ của Bill Gates thời trẻ

Bill Gates thừa nhận ông không có kỳ nghỉ hay thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần khi còn ở độ tuổi 20, lúc cùng các cộng sự sáng lập Microsoft.

Bill Gates chia sẻ thói quen làm việc lúc trẻ. Ảnh: WireImage.

Khi Bill Gates bỏ học đại học để đồng sáng lập Microsoft, ông không nghĩ đến việc sẽ trở thành tỷ phú hay điều hành một công ty hiện có giá trị hơn 3 nghìn tỷ USD . Ở độ tuổi 20, Bill Gates nói rằng ông không có nhiều hình dung về thành công.

“Hồi mới thành lập Microsoft, tôi chỉ nghĩ rằng mã có hoạt động tốt không? Công ty này có thể cho thế giới thấy những máy vi tính này có tiềm năng rất lớn hay không”, Bill Gates chia sẻ với CNBC.

Năm 1976, các kỹ sư ám ảnh máy tính như Gates và người đồng sáng lập Paul Allen được coi là “những người đam mê mù quáng”. Tuy nhiên, họ luôn tin tưởng mãnh liệt rằng một cuộc cách mạng công nghệ sắp xảy ra.

“Đó là phép màu của phần mềm. Lúc đó, tôi đã sẵn sàng tập trung cuộc sống của mình chỉ vào phần mềm, chỉ vào một công việc”, Gates nói thêm.

Đồng sáng lập Microsoft dành phần lớn thời gian trong ngày để tạo ra phần mềm chất lượng cao. “Câu khẩu hiệu ban đầu của chúng tôi là ‘một máy tính cá nhân trên mọi bàn làm việc và trong mọi nhà’. Giờ đây, nó nghe rất lỗi thời, nhưng câu khẩu hiệu này đã bùng nổ vào thời điểm ban đầu”, Bill Gates cho biết.

Sự tập trung cao độ vào việc tạo ra sản phẩm tốt nhất không đồng nghĩa với việc bỏ quên lợi nhuận. Trên thực tế, Bill Gates đã nhấn mạnh điều này ngay từ đầu khi yêu cầu người dùng cần phải mua các phần mềm bản quyền.

Khi nói về thành công, Gates cho biết định nghĩa về điều này “chắc chắn đã thay đổi” so với thời ông còn trẻ. Hiện tại, đồng sáng lập Microsoft tin rằng mọi người nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

“Hiện tại thì tôi không làm việc quá chăm chỉ. Tuy vậy, ở độ tuổi 20, tôi không tin vào cuối tuần và kỳ nghỉ. Vì vậy, tôi luôn thúc đẩy bản thân mình tiến lên”, vị tỷ phú chia sẻ.

Hiện tại, Bill Gates dường như thích trở thành “nhà bác học trong mọi lĩnh vực” khi dành thời gian rảnh rỗi để đọc về các chủ đề như sinh học, vật lý và khoa học khí hậu. Những chủ đề đó là trọng tâm của loạt phim tài liệu sắp ra mắt trên Netflix có tên “What’s Next? The Future With Bill Gates”, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 18/9.