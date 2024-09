Bill Gates nói về tương lai của AI

Với các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ, cha đẻ Microsoft tin rằng AI sẽ dẫn lối cho một tương lai tốt đẹp hơn, như xóa sổ bệnh tật, đảo ngược biến đổi khí hậu và bình đẳng giáo dục.

Ảnh: New York Times.

Từ lâu, Bill Gates đã là kẻ tiên phong trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ, để chống lại biến đổi khí hậu, xóa sổ các căn bệnh thế kỷ. Trong loạt phim Netflix mới có tên “What’s Next? The Future with Bill Gates”, ông đã nhấn mạnh cách ngành công nghệ đóng góp trong việc biến đổi thế giới.

Từ trí tuệ nhân tạo đến năng lượng hạt nhân, Gates rất lạc quan về tương lai và tận dụng các công nghệ tiên tiến nhất để giải quyết vấn đề cấp bách nhất của nhân loại.

AI là công cụ thúc đẩy tiến bộ, không phải hủy diệt nhân loại

Thay vì lo sợ tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), Gates xem nó như một công cụ mạnh mẽ để tạo ra những thay đổi tích cực, đặc biệt trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Gates chia sẻ mình sử dụng AI trong công việc hàng ngày. Với vị tỷ phú, ứng dụng lớn nhất của AI nằm ở việc học và tạo nội dung. "Tôi thường viết nhiều thứ và AI là một trợ thủ tuyệt vời”, ông nói với The Verge. Ông cũng nhấn mạnh tính năng tóm tắt cuộc họp và tương tác trong Microsoft Teams đã thay đổi cách ông làm việc.

Bill Gates đã chi hàng tỷ USD tài trợ cho các công nghệ mà ông cho rằng sẽ định hình tương lai - từ chống biến đổi khí hậu đến diệt trừ bệnh tật. Ảnh: KrASIA.

"Những vấn đề trước mắt là làm thế nào để sử dụng AI theo hướng tích cực hơn”, Gates nói. Đặc biệt trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế. Ông từng tận mắt chứng kiến tiềm năng của các công cụ AI như Khanmigo, một gia sư trí tuệ nhân tạo của Khan Academy.

Ông mô tả cách AI có thể giúp giáo viên hỗ trợ tất cả học sinh, dù chúng đang tụt lại phía sau hay tiến bộ vượt bậc. “Vì vậy, trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ thấy năng suất làm việc tăng lên ở nhiều lĩnh vực. Đây thực sự là một tin tốt”, vị tỷ phú khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng AI, giống như bất kỳ công cụ nào, cũng có những rủi ro nhất định. Khi AI trở nên mạnh mẽ, chúng sẽ đi kèm những vấn đề như thông tin sai lệch và bị các nhóm người xấu lợi dụng như deepfake.

Nhưng Gates tin rằng giải pháp nằm ở cách con người dùng AI để đối phó với những mối đe dọa này. "Con người có thể viết thông tin sai lệch trên bất kỳ trình viết văn bản nào. Họ không cần AI để tạo ra những điều điên rồ. Vai trò của AI có thể rất tích cực trong việc chống lại tin giả bằng cách phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ”, cha đẻ Micrsoft nói.

Là một trong những người tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Gates nhận thức rõ về mức tiêu thụ năng lượng đáng báo động của AI. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những cam kết của các công ty công nghệ, bao gồm cả Microsoft, trong việc tìm kiếm các giải pháp năng lượng sạch như địa nhiệt, phân hạch và nhiệt hạch để giảm thiểu lượng khí thải carbon.

"Tôi tin rằng năng lượng hạt nhân có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề khí hậu," Gates nói. Công ty TerraPower của ông đang phát triển các hình thức phân hạch hạt nhân an toàn hơn và rẻ hơn. Ông tin rằng chúng có thể bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và mặt trời. Nhờ đó, giá điện sẽ rẻ hơn.

“Đồng minh” mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Tuy nhiên, Gates cũng nhắc đến mối lo ngại của một số nhà hoạt động về năng lượng hạt nhân và thu giữ carbon, như ô nhiễm hay cuộc chiến khai thác uranium ở một số địa phương. Vị tỷ phú cho rằng cần phải chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các giải pháp sạch hơn, chẳng hạn như khí đốt tự nhiên, loại khí thải ít chất ô nhiễm hơn so với than đá.

Với Gates, ứng dụng thực sự của AI trong việc giải quyết biến đổi khí hậu nằm ở các giải pháp khoa học. Từ việc cải thiện dự báo thời tiết đến các cách sản xuất thép và thịt mà không gây ra khí thải độc hại, AI có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh các giải pháp khí hậu.

Theo Gates, vấn đề trước mắt là sử dụng AI theo hướng tích cực hơn, trong các lĩnh vực như y tế và giáo dục. Ảnh: ZUMA Press.

Vai trò của AI trong chăm sóc sức khỏe cũng là một lĩnh vực khác được Gates quan tâm. Ông xem AI như một đồng minh mạnh mẽ trong cuộc chiến này, có khả năng đẩy nhanh nghiên cứu và nâng cao việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các khu vực thiếu thốn nguồn lực.

Theo vị tỷ phú, AI có thể hỗ trợ chẩn đoán, cá nhân hóa các phác đồ chữa bệnh và hỗ trợ chuyên gia y tế khi quản lý, chăm sóc bệnh nhân. Gates tin rằng khả năng cải thiện hiệu quả của AI trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu sẽ là chìa khóa để giải quyết các thách thức như dịch bệnh và bất bình đẳng y tế.

Khi được hỏi có điều gì ông từng ước mình đã làm khác đi khi còn điều hành Microsoft không, Gates khẳng định mình học được rất nhiều điều khi còn là chủ tịch tại đây. “Nhìn chung, tôi cảm thấy tuyệt vời về công ty và những thành quả đã đạt được. Tôi cảm thấy rất may mắn khi những người kế nhiệm đã nối tiếp truyền thống đó và Microsoft vẫn là một công ty tuyệt vời”, cha đẻ tập đoàn khẳng định.

Ông cho biết phần lớn kiến ​​thức mình học được về AI trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế toàn cầu đều xuất phát từ việc hợp tác với Microsoft và nói chuyện với những người đứng đầu tại đây như Satya Nadella. Gates cũng nhắc đến những thách thức mà các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft đang phải đối mặt, đặc biệt là về vấn đề chống độc quyền.

"Về những vụ kiện chống độc quyền này, tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Khi bạn có các công ty thành công đến vậy, bạn nên dự đoán điều này sẽ xảy ra”, ông nói với The Verge. Tuy nhiên, Gates vẫn lạc quan về sức mạnh biến đổi của công nghệ và hy vọng nó sẽ định hình một tương lai tươi sáng hơn cho toàn nhân loại.