Những thói quen hại sức khỏe đa số đàn ông hay làm buổi sáng

Bỏ bữa sáng: Theo India Times, nhiều nam giới thường bỏ bữa sáng vì muốn ngủ thêm, đi làm muộn hoặc đơn giản là không thích ăn. Tuy nhiên, thói quen này tiếp diễn trong thời gian dài có thể gây hại cơ thể. Bữa sáng là phần cần thiết trong thói quen ăn uống, góp phần cung cấp năng lượng tổng thể cần thiết cho cả ngày. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, dạ dày hoàn toàn trống rỗng nên dịch tiết axit dạ dày cũng nhiều hơn. Không ăn sáng khiến axit dạ dày phá hủy lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Ảnh: Freepik.
Chỉ uống cà phê, trà vào bữa sáng: Thậm chí, thay vì ăn sáng, nhiều nhiều lại có sở thích uống trà, cà phê thay thế. Tuy nhiên, caffeine trong các loại đồ uống này hoạt động như chất lợi tiểu, có thể gây mất nước. Uống cà phê, trà khi bụng đói cũng có thể kích thích sản xuất axit dạ dày, dễ gây khó chịu. Tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng gây ra huyết áp cao, từ đó gây áp lực lên thận. Theo thời gian, điều này dẫn đến tổn thương thận. Tốt nhất bạn nên tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải và sau khi đã ăn sáng để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.
Không uống nước: Theo Tổ chức Thận Quốc gia (Mỹ), cơ thể nam giới cần khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày để duy trì các chức năng sinh học quan trọng. Nhiều chuyên gia khuyên mọi người nên uống một cốc nước khi vừa thức dậy. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể bị thiếu nước, khiến bạn trì trệ, tâm trạng kém. Uống nước thường xuyên, đầy đủ sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giảm axit dạ dày, thải độc tố và ngăn ngừa táo bón. Nước cũng giúp phân hủy thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu trên tạp chí lâm sàng của Hiệp hội Thận học Mỹ, uống không đủ nước làm suy giảm chức năng thận và rối loạn trao đổi chất. Ảnh: HealthyCell.
Tắm bằng nước nóng sau khi thức dậy: Nước ấm sẽ giúp cơ bắp thư giãn, nhịp tim giảm. Tuy nhiên, nó cũng khiến cơ thể buồn ngủ, không tỉnh táo khi tắm vào buổi sáng. Thậm chí, nam giới tắm nước nóng thường xuyên (trên 35 độ C) có thể bị giảm khả năng sản xuất tinh trùng, theo WebMD. Khi tắm nước nóng, nhiệt độ ở bìu có thể tăng lên đáng kể, phá vỡ môi trường mỏng manh cần thiết cho quá trình sinh tinh. Cách tốt nhất là hãy tắm bằng nước mát. Nước mát sẽ kích thích cơ thể tiết ra hormone adrenaline, giúp mau tỉnh táo sau khi thức dậy. Ảnh: MenXP.
Nhịn tiểu: Ngủ dậy muộn, trễ giờ làm có thể là nguyên nhân khiến nhiều nam giới không đi tiểu ngay khi vừa thức dậy, thậm chí nhịn tiểu đến lúc tới trường học, công ty. Tuy nhiên, sau một đêm, bàng quang đầy và nước tiểu cần được thải ra, do đó, nên đi tiểu càng sớm càng tốt sau khi thức dậy để thải độc tố tích tụ qua đêm ra khỏi cơ thể kịp thời. Điều này giúp ngăn chất độc bị giữ lại trong cơ thể, ảnh hưởng tới chức năng của thận. Ảnh: Thehealthsite.
Xem điện thoại trong nhà vệ sinh: Vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại là thói quen khá phổ biến của nam giới. Tuy nhiên, theo Men's Health, việc ngồi trong nhà vệ sinh hơn 15 phút là nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Ngồi trong nhà vệ sinh trong thời gian dài, đặc biệt là khi gắng sức, có thể khiến máu ứ đọng xung quanh trực tràng và hậu môn, dễ gây ra trĩ. Thời gian ngồi càng lâu, tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Ngoài ra, nhà vệ sinh cũng là nơi sản sinh ra vi khuẩn có thể lây lan vào điện thoại, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ngồi càng lâu càng gây nguy hiểm. Ảnh: Freepik.
Uống rượu bia sáng: Uống bia rượu là thói quen không tốt của nhiều nam giới. Đặc biệt, nhiều người thậm chí còn uống ngay vào đầu giờ sáng, khi chưa ăn sáng. Việc uống quá nhiều bia rượu hàng ngày có thể dẫn đến nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, gan, thậm chí ung thư. Uống rượu khi đói bụng càng nguy hiểm hơn. Bia rượu chứa nhiều calo và nếu bạn uống khi bụng đói, nó sẽ đi thẳng vào máu và tích trữ dưới dạng mỡ. Ảnh: Pexels.
Hút thuốc lá, thuốc lào ngay khi thức dậy: Nhiều người có thói quen hút thuốc ngay sau khi thức dậy để đánh thức cơn buồn ngủ và sảng khoái tinh thần hơn. Tuy nhiên, thói quen này lại không tốt cho sức khỏe vì thuốc lá chứa lượng nicotine lớn gây hại. Hút thuốc làm tăng huyết áp và nhịp tim cũng như làm giảm lưu lượng máu, gây vấn đề về hô hấp, phổi. Nó thậm chí có thể cản trở quá trình thải độc của thận, làm trầm trọng thêm các bệnh thận hiện có. Ảnh: Unsplash.
