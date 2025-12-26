Những thói quen hại sức khỏe đa số đàn ông hay làm buổi sáng

Chỉ uống cà phê, trà vào bữa sáng: Thậm chí, thay vì ăn sáng, nhiều nhiều lại có sở thích uống trà, cà phê thay thế. Tuy nhiên, caffeine trong các loại đồ uống này hoạt động như chất lợi tiểu, có thể gây mất nước. Uống cà phê, trà khi bụng đói cũng có thể kích thích sản xuất axit dạ dày, dễ gây khó chịu. Tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng gây ra huyết áp cao, từ đó gây áp lực lên thận. Theo thời gian, điều này dẫn đến tổn thương thận. Tốt nhất bạn nên tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải và sau khi đã ăn sáng để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.