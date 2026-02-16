Thói quen âm thầm 'nuôi dưỡng' ung thư thực quản

Thời điểm gia đình tụ họp là thời điểm thích hợp để thưởng thức các món lẩu nhưng một số thói quen khi ăn có thể vô tình gây hại sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Khi bạn bè và gia đình tụ họp, lẩu và các món ăn ấm áp thường là món chính. Tuy nhiên, trong khi tận hưởng sự ấm áp và vui vẻ, một thói quen khi ăn lẩu là ăn trực tiếp đồ nóng từ nồi đang sôi có thể tiềm ẩn một cái bẫy và làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư thực quản.

Ăn trực tiếp đồ ăn nóng từ nồi lẩu

Chia sẻ với trang NOW News (Đài Loan), bác sĩ Ngô Nhậm Khang, khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Từ Tế Đài Trung, đặc biệt cảnh báo trong những ngày lễ, các gia đình thường quây quần bên nồi lẩu để nấu nướng, ăn uống, và nhiệt độ của thức ăn thường bị bỏ qua. Đặc biệt, nhiều người có thói quen gắp trực tiếp các nguyên liệu trong nồi lẩu đang sôi, chỉ thổi nhẹ một hoặc hai lần trước khi cho vào miệng. Hành động tưởng chừng ấm áp này thực chất lại gây bỏng trực tiếp niêm mạc thực quản.

Chuyên gia này chỉ ra niêm mạc thực quản khá mỏng manh và nhạy cảm, chỉ có thể chịu được một nhiệt độ nhất định. Khi ăn hoặc uống đồ uống ở nhiệt độ trên 65 độ C, các tế bào niêm mạc sẽ bị "tổn thương do nhiệt". Mặc dù có khả năng tự phục hồi, nếu bị bỏng thường xuyên và lặp đi lặp lại, niêm mạc thực quản sẽ trải qua quá trình "tổn thương, phục hồi và tái tổn thương" liên tục, dẫn đến viêm mạn tính.

"Viêm mạn tính giống như luộc ếch trong nước ấm", bác sĩ Ngô Nhậm Khang giải thích. Viêm kéo dài có thể gây đột biến tế bào niêm mạc, làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư và có khả năng dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, loại ung thư rất phổ biến.

Vì vậy, chuyên gia này khuyến nghị nên để thức ăn nóng hoặc canh nguội từ một đến ba phút sau khi lấy ra khỏi nồi hoặc dọn lên mâm, và nên dùng môi chạm nhẹ để kiểm tra xem có quá nóng hay không.

Việc ăn trực tiếp đồ ăn còn nóng từ nồi lẩu sẽ làm tổn thương thực quản, tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: Shutterstock.

Một số sai lầm khác thường mắc phải khi ăn lẩu

Theo báo EDH (Đài Loan), một số thói quen khi ăn lẩu khác dưới đây có thể gây hại cho cơ thể và sức khỏe nhiều người vẫn mắc:

Ninh nước dùng lẩu quá lâu

Nhiều người thích ăn lẩu cùng bạn bè, trò chuyện, uống nước dùng và thậm chí nhâm nhi đồ uống. Tuy nhiên, uống nước dùng lẩu thời điểm gần cuối bữa thực chất là nguy hiểm - bạn có thể đang ăn phải chất gây ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy sau 30 phút nấu, các chất phụ gia thực phẩm, natri, kim loại nặng, phosphat, nitrat và các chất khác trong nước dùng sẽ cô đặc lại, đặc biệt là nitrit. Nếu nấu tiếp tục hơn 90 phút, nồng độ nitrit có thể tăng gần gấp 10 lần.

Nitrit quá mức có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc cấp tính như thiếu oxy và khó thở. Hơn nữa, sau khi ăn vào, nitrit bị vi khuẩn đường ruột phân hủy, tạo ra nitrosamine gây ung thư. Do đó, nên uống nước dùng ngay khi được dọn ra và khi nước dùng vẫn còn đang sôi. Chỉ nên uống trong 30 phút đầu tiên khi nấu; nên tránh uống nước dùng đã ninh quá 30 phút.

Cho quá nhiều đồ vào nồi lẩu

Lẩu buffet ăn thỏa thích rất hấp dẫn, khiến bạn khó lòng cưỡng lại việc thưởng thức đủ loại thịt. Thêm vào đó là các món tráng miệng, hải sản, thịt nhiều mỡ, nước dùng và đồ uống có đường, bạn sẽ hấp thụ hàm lượng purin, đường, chất béo và muối cao. Điều này không chỉ cực kỳ có hại cho thận mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout và các bệnh mạn tính khác.

Cho đũa riêng vào nồi

Ngoài gánh nặng quá mức lên hệ tiêu hóa do ăn quá nhiều đồ ăn cay, nhiều dầu mỡ, muối và đường, thói quen ăn uống không hợp vệ sinh cũng là yếu tố góp phần gây rối loạn tiêu hóa.

Ví dụ, không dùng riêng dụng cụ ăn sống và chín, hoặc không dùng đũa và thìa để gắp thức ăn. Mọi người đều dùng đũa trực tiếp vào nồi để gắp thức ăn, rất dễ dẫn đến lây lan viêm dạ dày ruột do virus hoặc vi khuẩn.

Uống rượu khi ăn lẩu

Ngoài ra, uống rượu khi ăn lẩu là điều phổ biến, nhưng rượu làm tổn hại quá trình trao đổi chất và là yếu tố nguy cơ gây ung thư và bệnh gout. Uống rượu thường dẫn đến thèm nước dùng lẩu, điều này không chỉ gây hại cho mạch máu, gan và thận mà còn là yếu tố nguy cơ gây ung thư.