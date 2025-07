Thời hoàng kim của Shein, Temu sắp khép lại tại Mỹ?

Giới quan sát đang đặt câu hỏi liệu hàng điện tử giá rẻ sẽ còn chỗ đứng tại Mỹ nếu chính sách "de minimis" (quy định miễn thuế cho hàng nhập khẩu giá trị nhỏ) bị xóa bỏ với tất cả các nước vào năm 2027.

Sau quyết định của chính quyền Tổng thống Trump hồi đầu tháng 5 về việc áp thuế trở lại với các lô hàng giá trị thấp từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong, thị trường hàng hóa giá rẻ xuyên biên giới đã ghi nhận nhiều xáo trộn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không từ châu Á sang Bắc Mỹ trong tháng 5 đã giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một phần nguyên nhân là do các lô hàng từ các nền tảng như Shein và Temu, vốn từng được hưởng ưu đãi miễn thuế theo chính sách “de minimis” (miễn thuế với đơn hàng giá trị dưới 800 USD ), không còn được miễn thuế như trước.

Từ ngày 2/5, các đơn hàng loại này nếu gửi từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong bị áp thuế trở lại, ban đầu lên đến 145%, sau đó giảm xuống khoảng 30% nhờ thỏa thuận tạm thời giữa hai nước.

Ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA, nhận định con số sụt giảm này là hệ quả trực tiếp từ thay đổi chính sách thương mại của Mỹ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn đang quan sát để đánh giá tác động dài hạn của việc áp thuế với hàng thương mại điện tử.

Theo công ty tư vấn vận tải hàng không Aevean, riêng trong tháng 5, lượng hàng từ Trung Quốc dạng này sang Mỹ đã giảm tới 43% so với tháng trước. Tuy nhiên, lượng hàng lại có xu hướng tăng tại các thị trường xuất khẩu khác như châu Âu và Đông Nam Á.

Ông Marco Bloemen, CEO Aevean, cho biết hiện chưa thể xác định liệu đà sụt giảm này có kéo dài hay không. Nhiều doanh nghiệp đã dự liệu trước việc thay đổi chính sách, nhưng mức thuế dù đã hạ vẫn là rào cản không nhỏ.

“Liệu các nền tảng thương mại điện tử có quay lại thị trường Mỹ nếu phải chịu thuế 30% thay vì được miễn hoàn toàn?”, ông đặt vấn đề, đồng thời lưu ý rằng chính sự thiếu nhất quán trong chính sách cũng khiến các doanh nghiệp do dự.

Ông dự báo xu hướng chuyển hướng đơn hàng sang các thị trường khác sẽ tiếp diễn trong tháng 6, với các lựa chọn thay thế bao gồm Mỹ Latinh và châu Âu, những nơi được đánh giá là ổn định hơn về chính sách thương mại.

Không dừng lại ở việc siết hàng giá rẻ từ Trung Quốc và Hong Kong, chính quyền ông Trump còn lên kế hoạch bãi bỏ chính sách miễn thuế cho hàng hóa giá trị nhỏ từ tất cả quốc gia khác, bắt đầu từ 1/7/2027. Quy định mới này nằm trong gói chính sách lớn được Tổng thống ký ban hành hôm 4/7.

Một số ngoại lệ như quà tặng gửi từ người thân ở nước ngoài hoặc hàng mua khi đi du lịch vẫn có thể được miễn thuế nếu đáp ứng điều kiện nhất định.

Ngoài ra, Mỹ cũng đưa ra mức xử phạt dân sự nghiêm ngặt đối với các trường hợp bị cho là lợi dụng chính sách miễn thuế. Người vi phạm lần đầu có thể bị phạt 5.000 USD , các lần sau có thể lên tới 10.000 USD .

Chính sách mới được đánh giá sẽ tiếp tục làm chậm lại dòng hàng hóa giá rẻ toàn cầu vào Mỹ, nhất là khi các nền tảng thương mại điện tử như Shein và Temu phụ thuộc phần lớn vào lợi thế từ chi phí thấp và chính sách ưu đãi thuế trước đây.

Trong lúc cuộc chiến thuế quan leo thang, Tri thức - Znews giới thiệu tới độc giả tổng hợp 5 cuốn sách giải thích chính sách thương mại toàn cầu trong những thập kỷ gần đây, bao gồm cuộc chiến thương mại của ông Trump. Danh sách này do các chuyên gia của Financial Times đưa ra.

Năm cuốn sách đó bao gồm Why Politicians Lie About Trade… And What You Need to Know của Dmitry Grozoubinksi (2024), Trade Wars Are Class Wars của Matthew C Klein và Michael Pettis (2020), Misadventures of the Most Favored Nations: Clashing Egos, Inflated Ambitions, and the Great Shambles of the World Trade System của Paul Blustein (2009), Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective của Ha-Joon Chang (2002) và No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America’s Workers của Robert Lighthizer (2023).