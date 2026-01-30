Thời điểm Ý Nhi dự định cưới

Ở hiện tại, Ý Nhi được cho là chưa có ý định lấy chồng. Hoa hậu lên kế hoạch kết hôn trong 4-5 năm tới.

Trong clip mới đây, bà Phạm Kim Dung lên tiếng về thông tin Ý Nhi sắp cưới chồng. Bà Kim Dung nói: “Gần đây có thông tin Ý Nhi sắp kết hôn. Nhưng không phải đâu. Ý Nhi sẽ lấy chồng nhưng không phải bây giờ. Theo như em ấy nói với tôi thì ít nhất cũng phải 4, 5 năm nữa. Nếu mọi người thấy em ấy mặc áo cưới, cũng chỉ là kết hợp với nhãn hàng thôi”.

Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt đã có nhiều năm hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Cách đây ít ngày, hoa hậu đăng tải clip diện áo dài và làm động tác trên nền nhạc: "Rằng thì là mạ em thích lấy chồng miền Trung/Bão giông khô hạn, em vẫn cứ thương tới cùng/Chẳng ngại đường xá, theo người ấy về nhà/Chồng em quá thật thà, quyết yêu rồi không tha". Ở phần chú thích, cô viết thêm: "Cụ thể là trai xứ Nẫu".

Clip trên khiến khán giả xôn xao và làm dấy lên tin đồn nàng hậu sắp kết hôn với bạn trai Anh Kiệt. Tuy nhiên, đại diện của Ý Nhi phủ nhận thông tin cô sắp cưới. Người này cho biết hoa hậu hiện tại vẫn tập trung cho việc học tại Australia.

Ý Nhi công khai mối quan hệ với Anh Kiệt ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Sau khi đăng quang, cô có một số phát ngôn gây tranh luận về chuyện tình cảm. Sau đó, cô tạm dừng hoạt động để tới Australia du học. Trong suốt thời gian đó, Anh Kiệt vẫn ở bên động viên.

Hồi giữa năm 2025, thông tin Hoa hậu Ý Nhi chia tay bạn trai Anh Kiệt xôn xao dư luận. Lý do là trong các hoạt động quan trọng vào thời điểm đó của nàng hậu như tới Ấn Độ để thi Hoa hậu Thế giới hay trở về Việt Nam sau khi kết thúc cuộc thi, bạn trai đều vắng mặt. Thậm chí, thông tin Ý Nhi hẹn hò nam vương Tuấn Ngọc còn lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, nàng hậu lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Anh Kiệt vẫn bình thường.

Cuối 2025, khi hoa hậu chia sẻ hình ảnh mặc đầm ren gợi cảm, Anh Kiệt cũng thả tim. Trên trang cá nhân, Anh Kiệt vẫn để ảnh bìa là tấm hình anh chụp cùng Ý Nhi và gia đình. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa 2 người vẫn tốt đẹp sau thời gian liên tục bị đồn đoán đường ai nấy đi.