Thời điểm Vinicius ký hợp đồng đắt giá với Real Madrid

Cuối tháng trước, Vinicius được cho là đã chấp nhận gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Real Madrid. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa ra thông báo chính thức. Theo AS, đây chưa phải là ưu tiên hàng đầu tại CLB Tây Ban Nha thời điểm này. Real đang bận rộn với việc bổ sung những bản hợp đồng mới trước thềm FIFA Club World Cup, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19/6.

Sau hai bản hợp đồng Dean Huijsen và Trent Alexander-Arnold, Real Madrid kỳ vọng sẽ chiêu mộ thành công hậu vệ trái Alvaro Carreras từ Benfica để kịp đăng ký đội hình dự FIFA Club World Cup. Benfica đang kỳ vọng thu về 50 triệu euro, nhưng Real chỉ đưa ra đề nghị 40 triệu euro.

Về phía Vinicius, tiền đạo người Brazil dự kiến kiếm được tổng cộng 100 triệu euro trong vòng 5 năm tới, với mức lương trung bình 20 triệu euro mỗi mùa, cao hơn 5 triệu euro so với mức lương hiện tại. Tuy nhiên, mức lương này sẽ bắt đầu với con số thấp hơn 20 triệu euro trong mùa giải tới và tăng dần hàng năm cho đến khi đạt tổng 100 triệu euro.

Số tiền này có thể tăng thêm thông qua các khoản thưởng nếu Vinicius giành được danh hiệu "The Best", Quả bóng vàng, hoặc đạt mốc bàn thắng nhất định.

Khi chấp nhận gia hạn hợp đồng, Vinicius sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong đội hình Real, vượt qua cả Kylian Mbappe (15 triệu euro mỗi năm).

Hợp đồng mới của Vinicius cũng sẽ là một trong những hợp đồng dài hạn nhất của các cầu thủ trong đội hình Real Madrid hiện tại. Ngoài Vinicius, các cầu thủ như Dean Huijsen, Endrick, và Andriy Lunin cũng có hợp đồng đến năm 2030, trong khi Alexander-Arnold có hợp đồng đến năm 2031.

