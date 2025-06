Lời khuyên của Ronaldo cho Yamal

Trong trận chung kết giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Yamal thi đấu 105 phút nhưng bị thay ra và không tạo ra nhiều dấu ấn. Ronaldo lên tiếng bênh vực đàn em sau khi Yamal chịu chỉ trích.

CR7 nói: "Cậu ấy sẽ giành được nhiều danh hiệu, cả tập thể lẫn cá nhân. Yamal mới chỉ 17 tuổi, cậu ấy là một đứa trẻ với rất nhiều tiềm năng phát triển. Yamal là một hiện tượng, nhưng chúng ta phải để cậu ấy yên, đó là điều tôi mong muốn. Yamal có một sự nghiệp dài phía trước và chắc chắn sẽ giành Nations League nhiều lần".

Yamal thi đấu nổi bật ở cả Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chỉ sau một thời gian ngắn thi đấu. Với 18 bàn thắng và 25 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, màn trình diễn của Yamal đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Anh còn nằm trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025. Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng cần phải yêu cầu các cổ động viên đừng đặt quá nhiều áp lực và kỳ vọng để Yamal có thể phát triển phù hợp.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng thất bại vừa qua là bài học cảnh tỉnh Yamal sau một mùa giải bùng nổ. Một fan viết: “Ứng viên giành Quả bóng vàng Yamal bị hạ gục bởi Ronaldo 40 tuổi, người được cho là đã hết thời". Một người khác cũng đồng tình, nói rằng: "Không còn ai hô hào Yamal giành Quả bóng vàng nữa sau trận này".

Một fan khác nhắc đến hình ảnh huyền thoại của Yamal bên cạnh Lionel Messi, viết: "16 năm trước, Messi tỏa sáng bên cạnh Lamine Yamal, nhưng tối nay Ronaldo vượt qua cậu ấy".

Yamal cùng nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ nghỉ hè khi Barcelona không tham dự FIFA Club World Cup 2025. Đội dự kiến sẽ tập trung trở lại vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26.

