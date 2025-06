Trận thua Pháp phơi bày chất lượng thảm họa của tuyển Đức

Tuyển Đức có hiệp một không đến nỗi tồi trước tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba Nations League, nhưng sụp đổ hoàn toàn sau khi Kylian Mbappe mở tỷ số phút 45. Nếu không có những pha cản phá xuất thần của thủ môn Marc-Andre ter Stegen - người mới trở lại sau một thời gian dài chấn thương - có lẽ thầy trò Nagelsmann kết thúc 90 phút trên sân MHPArena với 4-5 bàn thua trắng.

Các chỉ số của trận đấu, từ số cú sút trúng đích (6-8), tỷ lệ kiểm soát bóng (56%-44%) cho đến phạt góc (9-6) tưởng chừng phản ánh một thế trận cân bằng, nhưng thực tế trên sân cho thấy chất lượng kỹ thuật - chiến thuật của tuyển Đức thua rất xa Pháp nói riêng và các đội bóng mạnh khác ở thời điểm hiện tại (như Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha…) nói chung.

Sự yếu kém của tuyển Đức so với Pháp thể hiện rất rõ ở chất lượng cầu thủ cả ba tuyến. Trên hàng công, Karim Adeyemi có tốc độ cực nhanh, nhưng khả năng đỡ bước một như nghiệp dư khiến anh bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn Mike Maignan phút 30, thậm chí nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

Những ai thường xuyên theo dõi Borussia Dortmund đều biết Adeyemi đỡ bước một rất kém. Ở tuổi 23, bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành trong đời cầu thủ, anh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Nick Woltemade, chân sút trẻ của VFB Stuttgart, rất lóng ngóng ở những pha xử lý trong vòng cấm địa và bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Maignan. Trung phong Niclas Fullkrug đang sa sút nghiêm trọng tại West Ham và mang phong độ tệ hại đó lên tuyển quốc gia.

Không có gì ngạc nhiên khi cả ba cầu thủ tấn công của Đức đều gây thất vọng. Những cầu thủ dự bị như Deniz Undav, Serge Gnabry hay Leroy Sane cũng không khá hơn. Undav chỉ là một chân sút hạng khá ở Bundesliga, trong khi Gnabry và Sane chỉ còn là phiên bản mờ nhạt so với thời kỳ đỉnh cao của chính họ.

Hàng tiền vệ tuyển Đức cũng không khá hơn là bao. Không có sự kết nối quen thuộc với Jamal Musiala (bị chấn thương), ngôi sao trẻ Florian Wirtz tỏ ra lạc lõng và thiếu hiệu quả trong những pha rê dắt và chuyền bóng, hoàn toàn không xứng tầm với mức giá 150 triệu USD mà Bayer Leverkusen đang “hét” với Liverpool. Leon Goretzka và Pascal Gross không đủ khả năng giữ nhịp hay thực hiện các đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Tiền vệ duy nhất ở Đức hiện có thể làm được điều đó là Angelo Stiller thì đang bị chấn thương. Nhưng bản thân Stiller vẫn còn ở một khoảng cách rất xa về đẳng cấp so với ngôi sao Toni Kroos đã giải nghệ. Tiền vệ 21 tuổi Aleksandar Pavlovic, người đá chính trong trận Đức thua Bồ Đào Nha, chưa có sự ổn định cần thiết để trở thành trụ cột tuyến giữa của Đức.

Và hàng thủ của tuyển Đức còn là cơn đau đầu lớn hơn đối với HLV Nagelsmann. Trên thực tế, ông có trong tay hai trung vệ chất lượng là Antoni Rudriger và Nico Schlotterbeck, nhưng cả hai đều dang chấn thương.

Ở nhóm thay thế, chỉ có Jonathan Tah thể hiện được năng lực, còn Robin Koch chưa bao giờ được xem là một cầu thủ đẳng cấp. Chính Koch mắc sai lầm ngớ ngẩn giúp Pháp ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

Các hậu vệ cánh cũng là bài toán khó giải của HLV Nagelsmann. Sau Philipp Lahm, bóng đá Đức mãi vẫn chưa sản sinh được thêm hậu vệ cánh đẳng cấp nào.

Ở cánh trái, cả Maximilian Mittelstädt và David Raum đều không tạo được sự an tâm khi chỉ giỏi tấn công và rất yếu phòng ngự. Cánh phải của Đức còn “khô hạn” hơn, đến mức HLV Nagelsmann phải để tiền vệ đội trưởng Joshua Kimmich trám tạm vị trí này. Ông thiếu sự lựa chọn đến mức phải gọi lại hậu vệ bị quên lãng Thilo Kehrer cho loạt trận Nations League này.

Kết quả Nations League phơi bày một sự thật là sau nhiều năm khủng hoảng, bóng đá Đức vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ và vẫn thiếu vắng những ngôi sao đẳng cấp. HLV Nagelsmann có trong tay vài gương mặt nổi trội như Kimmich, Wirtz hay Musiala, nhưng chừng đó là chưa đủ để “Cỗ xe tăng” có thể cạnh tranh được với các đội bóng mạnh mẽ, có chiều sâu cả 3 tuyến như Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha…

Nếu không có gì thay đổi trong một năm tới, giấc mơ vinh quang của thầy trò HLV Nagelsmann tại World Cup 2026 có lẽ chỉ là ảo mộng, và rất có thể họ sẽ lại đối mặt với những thất bại cay đắng như hai kỳ World Cup vừa qua.

