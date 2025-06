Cái tát làm thức tỉnh Tây Ban Nha

Tối Paris hôm đó, Carlos Alcaraz khiến cả đất nước như ngưng thở. Trên mặt sân huyền thoại Philippe Chatrier, trận chung kết Roland Garros 2025, chàng trai 22 tuổi đến từ El Palmar hạ gục Jannik Sinner sau năm tiếng rưỡi đọ sức đỉnh cao - một trận đấu để đời, một chiến thắng làm dậy sóng niềm tự hào dân tộc. Khi tiếng quốc ca vang lên đúng lúc Alcaraz bước vào loạt super tie-break quyết định, cả Tây Ban Nha như bừng tỉnh trong cơn hưng phấn.

Bầu không khí ấy theo chân đội tuyển quốc gia đến Munich. Dư âm chiến thắng của Alcaraz tạo nên một thứ cảm xúc bốc đồng - một niềm tin mãnh liệt rằng, sau chức vô địch EURO và Nations League, Tây Ban Nha đang không thể bị đánh bại. Và họ nhập cuộc đúng như thế.

Chỉ sau vài phút, Martin Zubimendi xuất hiện như một tiền đạo thứ hai để mở tỷ số, sau pha kiến tạo ngẫu hứng của Mikel Oyarzabal. Khán đài Allianz Arena như vỡ òa. Nhưng chính cảm xúc ấy - quá nhiều, quá sớm - lại là con dao hai lưỡi.

Tây Ban Nha từng hạ gục Pháp 5-4, nhưng trước Bồ Đào Nha, họ lại để lộ điểm yếu trầm trọng bên hành lang phải. Oscar Mingueza không thể kiểm soát được tốc độ và sự bùng nổ của Nuno Mendes - cái tên sớm biến trận chung kết thành sân khấu của riêng mình. Pha đi bóng và dứt điểm bằng chân trái của hậu vệ PSG khiến cả hàng thủ "La Roja" sững sờ. Tỷ số được cân bằng một cách xứng đáng.

Tây Ban Nha không hề sụp đổ. Họ tái lập thế dẫn trước sau pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả - Pedri chuyền, Oyarzabal dứt điểm gọn gàng. Nhưng vấn đề là: "La Roja" không còn kiểm soát được thế trận. Trái bóng không còn luân chuyển mạch lạc như thường lệ, và thế chủ động dần rơi vào tay đối thủ.

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn biết cách khiến mình trở nên bất tử. Trong một pha bóng tưởng như vô hại, CR7 âm thầm thoát xuống phía cột xa, vượt qua Marc Cucurella và nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Unai Simón. Một pha lập công điển hình của một sát thủ thượng thặng.

Đó đã là bàn thứ 938 trong sự nghiệp, và thứ 138 cho đội tuyển quốc gia. Không một hàng thủ nào trên thế giới dám xem nhẹ Ronaldo, dù anh đã chạm ngưỡng "tứ tuần". Cựu sao Real Madrid sẽ giải nghệ khi nào anh muốn. Chỉ khi nào bóng đá không còn dành cho bản thân - chứ không phải ngược lại.

Trận đấu kéo dài đến hiệp phụ. Luis de la Fuente tung Isco vào sân, hy vọng một khoảnh khắc thiên tài sẽ làm nên chuyện. Và thật vậy, ngôi sao của Real Betis có cú sút nguy hiểm nhất của hiệp phụ - bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Nhưng thần may mắn không đứng về phía "La Roja". Họ bước vào loạt luân lưu định mệnh, và thất bại.

Tuy nhiên, trận đấu này còn để lại một lời cảnh báo: Lamine Yamal - người từng thắp sáng cả châu Âu - hoàn toàn bị phong tỏa. Không có cú dứt điểm nào đáng chú ý, không một pha qua người đột biến.

Lamine lặng lẽ rời sân trong hiệp phụ. Cậu bé 17 tuổi được kỳ vọng là người làm nên khác biệt, nhưng cuối cùng lại trở thành minh chứng cho sự lệ thuộc quá mức của Tây Ban Nha vào một thiên tài trẻ.

Có thất vọng không? Tất nhiên. Nhưng hãy nhớ: những thế hệ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đều từng vấp ngã. Tây Ban Nha vẫn còn nguyên một đội hình trẻ trung, tài năng và từng trải. Thất bại tại Munich không phải dấu chấm hết - nó là điểm dừng tạm thời, để cả đội nhìn lại mình và sẵn sàng bước tiếp.

Hãy để thất bại này trở thành chất xúc tác. Hãy đến World Cup 2026 không chỉ với khát vọng – mà với sự trưởng thành, với tinh thần đã được tôi luyện qua thất bại. Vì với tập thể này, giấc mơ vẫn còn nguyên giá trị.

