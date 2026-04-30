Thời điểm nhạy cảm khiến đàn ông dễ ngoại tình

Khi vợ đang mang thai là thời điểm nhạy cảm khiến đàn ông dễ vụng trộm. Phát hiện chồng ngoại tình khi đang mang thai, khiến phụ nữ đau đớn và khó tha thứ hơn.

Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Obsessed.

Sự phản bội vốn đã khiến ta chấn thương, nhưng đôi khi thời điểm phát hiện người kia ngoại tình sẽ khiến ta hoàn toàn gục ngã. Những điệp khúc quen thuộc như: "Sao anh nỡ ngoại tình khi con chúng ta mới được hai tháng tuổi?", "Sao anh nỡ vụng trộm khi em vừa sảy thai!",...

Khi đang mang thai những tháng cuối cùng, Lizzy phát hiện Dan, chồng cô ngoại tình, nhưng cô đành câm nín vì không muốn đứa con trong bụng bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu. Anh Tom biết vợ ngoại tình trong khi mẹ ruột của anh đang hấp hối; anh Drake đau đớn, cay đắng phát hiện chuyện vợ ngoại tình vào đúng... kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Khi thời điểm phát hiện người bạn đời của mình ngoại tình có ý nghĩa cá nhân đặc biệt nào đó, ta sẽ nhấn mạnh đến yếu tố thời gian: "Sao anh/em có thể ngoại tình vào ngay lúc ấy?". Và thế là yếu tố thời điểm ngoại tình lấn át cả chuyện ngoại tình.

Trong một số trường hợp, cái đau đớn nhất chính là sự gian dối có chủ đích, khi kẻ ngoại tình xây dựng kế hoạch quy mô để thực hiện một loạt những lừa dối có toan tính.

Sự chủ đích ngụ ý người không chung thủy đã đặt ham muốn của bản thân cao hơn hậu quả và quyết định tiếp tục bằng mọi giá. Hơn nữa, sự đầu tư đáng kể về thời gian, sức lực, tiền của và sự khéo léo cho thấy ham muốn ích kỷ của người đó bất chấp người còn lại hay bất chấp cả gia đình của chính mình.

Khi phát hiện Steve, chồng mình, thường đi lại với gái gọi cao cấp, Charlotte căng thẳng nói: "Anh hãy giải thích rõ ràng chuyện này! Anh đã tìm tới gái làng chơi như thế nào? Có phải là anh có dư 5.000 USD không biết phải làm gì không? Có phải anh đã đi ra ATM 10 lần để rút số tiền đó không? Anh có biết một lần chơi gái sẽ tốn bao nhiêu hay không? Anh có phải là khách quen không?".

Mỗi đường đi nước bước của Steve đồng nghĩa với việc không đếm xỉa gì đến người vợ. Có quá nhiều thứ khiến Charlotte nổi giận khi nói tới những chuyến du hí của Steve vào nền công nghiệp tình dục, nhưng nhát cắt xuyên tim cô chính là anh chẳng mảy may nghĩ suy đến cô trên hành trình tìm kiếm lạc thú ấy.

Liệu Steve có nghĩ đến vợ mỗi khi rút tiền ở ngân hàng chuẩn bị đi chơi gái? Liệu anh có nghĩ đến vợ khi lả lướt màn dạo đầu với người phụ nữ nào đó, khi thay ga trải giường, khi đổ rác phi tang chứng cứ ngoại tình?

Charlotte kể: "Biết chuyện anh ấy ngoại tình thôi là tôi đã đau đớn lắm rồi. Nhưng cái đau ấy vẫn chưa là gì so với cái đau khủng khiếp khi biết anh ấy đã dồn bao nhiêu sức lực, tâm trí, thời gian để bày binh bố trận hòng qua mắt tôi. Khi biết tất cả, tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì việc anh ấy còn quá ít thời gian và sức lực cho tôi".

Cô Charlotte hiểu rõ những ham muốn và cũng từng có những cơ hội để ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, nhưng cô đã không làm thế.

Cô nói với chồng: "Em biết chuyện anh đã làm vì đó là những gì em đã không làm. Trong những giây phút cơ hội ngoại tình ở ngay trước mắt, em đã không bước vào vì em cứ nghĩ về anh mãi, rằng anh sẽ buồn, sẽ tổn thương đến chừng nào nếu em phản bội anh. Lẽ nào anh không biết rằng khi anh ngoại tình, em sẽ rất đau đớn? Hay anh chẳng buồn quan tâm em sẽ thế nào?".

Những sự phản bội được tính toán chu đáo có thể sát thương nặng nề, nhưng ngoại tình kiểu... vô tình ngoại tình, do hoàn cảnh... đưa đẩy cũng khiến người khác suy sụp không kém.

Anh Rick đã cười chua chát khi kể với tôi về việc vợ anh "tình cờ" ngoại tình: "Cô ấy nói với tôi rằng đó chỉ là cảm xúc tức thời và không có ý nghĩa gì hết. Tôi hỏi cô ấy: "Em nghĩ rằng em nói như thế thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Em có biết cái chuyện mà em bảo không có ý nghĩa gì hết đã làm anh đau đớn đến dường nào không?".