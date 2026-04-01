Thời cơ hiếm có của Apple

Cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu đang tạo ra lợi thế chưa từng có cho Apple, trong khi các nhà sản xuất laptop Windows như ASUS, HP và Dell chịu sức ép nặng nề về chi phí.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ RAM đang làm đảo lộn ngành công nghiệp PC toàn cầu. Trong bức tranh u ám đó, Apple nổi lên như người hưởng lợi lớn nhất.

Tháng 3, Apple ra mắt MacBook Neo với giá chỉ 600 USD . Dù chỉ trang bị 8 GB RAM, máy vẫn hoạt động mượt mà nhờ kiến trúc bộ nhớ hợp nhất (unified memory) trên chip A18 Pro. RAM được chia sẻ giữa CPU và GPU, giúp hiệu quả sử dụng cao hơn nhiều so với thiết kế truyền thống.

Việc MacBook Neo ra mắt là đòn chí mạng vào thị phần của các hãng laptop Windows. Nick Wu, Giám đốc tài chính của ASUS, mô tả chiếc macbook mới của Apple là "cú sốc với toàn bộ thị trường", đồng thời cho biết tất cả nhà sản xuất PC đều phải theo dõi sát sao sản phẩm này. Ông cũng thừa nhận ASUS cần thêm thời gian để chuẩn bị phương án đối phó.

Bối cảnh khủng hoảng RAM làm tình thế thêm nghiêm trọng. Chỉ 3 công ty gồm SK Hynix, Samsung và Micron đã sản xuất hơn 90% chip nhớ toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu AI đang hút phần lớn sản lượng, khiến nguồn cung dành cho sản phẩm tiêu dùng cạn kiệt.

Theo Counterpoint Research, giá RAM tiêu dùng tăng 50% trong quý cuối năm 2025, với dự báo quý này sẽ tăng thêm 40–50%. CEO SK Hynix cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2030.

Với các nhà sản xuất laptop Windows, áp lực ngày càng hiện hữu. HP tiết lộ RAM hiện chiếm hơn 30% chi phí sản xuất mỗi chiếc PC. TrendForce cảnh báo giá laptop có thể tăng tới 40% nếu các hãng muốn bảo vệ biên lợi nhuận. Một chiếc laptop 900 USD có thể lên tới 1.260 USD .

Apple không bị ràng buộc bởi những áp lực đó. Nhà sản xuất iPhone tự thiết kế chip riêng, không phụ thuộc Qualcomm hay Intel. Công ty cũng không phải trả phí bản quyền Windows cho Microsoft. Biên lợi nhuận gộp của Apple đạt 46,9% năm 2025, trong khi con số của ASUS chỉ là 15,3%.

Thị phần PC của Apple hiện dao động quanh 9–10%. Theo các nhà phân tích, đây có thể là thời điểm hiếm có để Táo khuyết nâng con số đó lên đáng kể. Nếu các đối thủ Windows buộc phải tăng giá trong khi Apple duy trì hoặc thậm chí hạ giá bán, người tiêu dùng sẽ có lý do rõ ràng để chuyển sang dùng Mac.